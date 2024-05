Más allá de la inclusión y la descolonización

Desde hace más de tres décadas, la incorporación de grupos o comunidades fuera del mundo y del sistema de poder del arte ha ido in crescendo, desde performances en la TATE Modern de Londres a mediados de los noventa a contradictorios proyectos comunitarios en la Bienal de La Habana antes de la pandemia. La canonización de este proceso de inclusión y descolonización a nivel global ha sido Venecia este año. Este proceso ha tenido una historia accidentada: en sus inicios estuvo repleta de sorpresa y crítica, especialmente hacia el sistema del arte, quien progresivamente adoptó estos principios para asegurar fondos estatales y una reputación de conciencia social.

Leones y poemas visuales

El pabellón de España, ubicado en los Giardini, bajo la curaduría de Agustín Pérez Rubio, fue uno de los más admirados. Presentó el proyecto Pinacoteca migrante de la peruana Sandra Gamarra, la primera artista no nacida en España que representa a este país en la Biennale. A través de seis salas hace un recorrido de las consecuencias de la colonización española mediante pinturas, esculturas e instalaciones.

Una de las obras que más me impactó por su complejidad y belleza fue la instalación del artista australiano Archie Moore, quien se llevó el gran premio de la Bienal: el León de Oro, junto con el colectivo maorí neozelandés Mataaho. Conversé con Moore sobre nuestras opuestas perspectivas del océano Pacífico mientras visitaba su obra, titulada ‘Kith and Kin’, y leía en las paredes del inmenso pabellón australiano su mutilado árbol genealógico (aborigen y europeo) escrito a mano: un pizarrón sinfín. En el medio de la sala, como un altar a la memoria, se exponen archivos oficiales con historias de abusos a aborígenes rodeados por un estrecho foso de agua, bálsamo de reconciliación.

‘Panameños en todas partes’

Uno de los grandes hitos históricos en el arte panameño ha sido la creación del primer pabellón de Panamá en la bienal. Audazmente concebido y gestionado por Ana Elizabeth González, directora del Museo del Canal, cuenta con la curaduría conjunta de Mónica Kupfer, Luz Bonadies y la misma González, y toca el tema de la crisis de la migración a Estados Unidos través de la selva del Darién. La comisionada por el Ministerio de Cultura es Itzela Quirós. El pabellón está bien ubicado (cercano al Arsenale, la segunda sede de la bienal), es sencillo y digno, de museografía tradicional en comparación con otros pabellones, pero impecable y efectivo en una presentación que incluye pinturas, dibujos, collages e instalaciones. Contiene dos generaciones de artistas panameños, la primera con más años de experiencia, formada por Isabel De Obaldía y Brooke Alfaro, y la segunda, más reciente, con Giana de Dier y Cisco Merel. De Obaldía en especial ha recibido estupendas críticas, como por ejemplo del diario francés Le Monde y del Art Newspaper, por su instalación Surcos: en el cuerpo y en la tierra, que da nombre a toda la exposición y en la que combina pintura, esculturas de vidrio y una banda sonora con voces de migrantes y sonido ambiental de la selva del Darién.

Los artistas panameños no fuimos confinados al recinto del pabellón panameño. Estuvimos presentes en los Giardini, la sede principal de la Biennale. Antonio José Guzmán e Iva Jankovic fueron invitados a ser parte del Pabellón Central, curado por Pedrosa, con una gigantesca instalación de textiles y una serie de performances en forma de desfile que habla de historias de la colonización y la trata de esclavos. El pintor Oswaldo “Achu” de León Kantule y yo fuimos invitados internacionales del Pabellón de Bolivia. Achu es el primer artista guna y de origen indígena panameño en participar en la Biennale. En mi caso, participo por tercera vez en este encuentro, anteriormente representando a Panamá en el desaparecido Pabellón Latinoamericano. En esta ocasión presento dos cortos en super 8, ambos relacionados con la migración y Panamá. El primero, ‘The Last Builder’ (El último constructor) es un film de carácter poético sobre un trabajador fisicoculturista de origen antillano que construyó el canal de Panamá y que al ser filmado tenía 70 años pero con el cuerpo de un treintañero. El segundo es ‘El mago’, que aún no se ha expuesto en Panamá.

El museo de Arte Contemporáneo de Panamá también estuvo presente en la apertura de la bienal con una comitiva integrada por Juan Canela, su curador en jefe, y su equipo integrado por Jennifer Choy y Liz Lasso, acompañadas por Ana Laguna del Ministerio de Cultura. También participó de la apertura visitando y apoyando nuestras exhibiciones, Marcela Ciacci, promotora del arte panameño a nivel internacional.

¿Cómo influirá esta extraordinaria participación de artistas panameños en Venecia en nuestro país? ¿Podremos crear un verdadero diálogo crítico a partir de esta experiencia? Por lo pronto, Venecia ha servido de plataforma internacional a la promoción del arte panameño, una semilla que habrá que abonar en los nuevos surcos, como sueña el título de nuestro pabellón.