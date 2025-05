La invisibilidad de los niños con altas capacidades intelectuales en Panamá

Las personas con altas capacidades intelectuales (AACC) o superdotadas, como suele llamárseles, pueden estar en tu familia y no saberlo. No son genios como muchos piensan ni tienen la vida arreglada; son personas que se sienten excluidas, desmotivadas e incluso en fracaso escolar.

¿Qué es un niño con AACC? La doctora Andrea Puentes, del Instituto Neurocrecer, explica que “actualmente no se utiliza el término ‘superdotado’ ya que este solía estar ligado a un coeficiente intelectual mayor a 130. Ahora se sabe que la inteligencia es mucho más que eso y la denominación de AACC aborda el concepto de inteligencias múltiples, talentos excepcionales y también las necesidades educativas y socioemocionales”.

La Asociación Nacional de Niños Superdotados estima que entre 2 % y 5 % de la población infantil mundial tiene AACC, pero en países sin políticas claras de detección, solo un bajo porcentaje es diagnosticado. En Panamá entre 25.000 y 62.500 niños podrían tener AACC.

Es urgente actuar porque, al no diagnosticarlos ni reconocer sus necesidades, se les deja que resuelvan solos sus problemas y se les pone en riesgo de fracaso escolar y de graves problemas emocionales.

Para las familias, la falta de acompañamiento y conocimiento sobre el tema las mantiene en el sufrimiento: no entienden qué le pasa a su hijo y no saben cómo ayudarlo. Estos niños pueden sentir que no tienen un lugar entre sus pares, que no encajan en el grupo, que son raros. Algunos esconden sus capacidades para no sobresalir y reprimen su potencial; otros liberan su frustración fomentando el desorden en clase. Muchos lloran cada día porque no quieren ir al colegio.