La lectura como herramienta esencial para el empoderamiento informado

La desinformación y el desconocimiento conducen al estancamiento de un país, entre más ciudadanos se informan, sobreviene el progreso, entre más conocen, hay desarrollo. Desde la perspectiva literaria y social, se percata que la lectura ya bien sea impresa o digital se limita y se torna poco atractiva. Cada día hay más personas que se unen a las plataformas que emiten videos cortos de comedia, farándulas, salud y demás cuyo origen, propósito y veracidad se desconocen. Estas preferencias se vuelven virales al difundirse masivamente. Esto provoca la satisfacción de seguir las cuentas de plataformas, y echar a un lado la lectura formal con énfasis en textos académicos y documentados. Es crucial responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué es la lectura? ¿Qué es el empoderamiento informado? Por un lado, según la Real Academia la lectura es «interpretación del sentido de un texto». Por otro lado, comprendo que el empoderamiento informado abarca un proceso mental que se fortalecen por capacidades, autoconfianza y conciencia crítica. Estas facultan al ser humano a discernir, validar y defenderse.