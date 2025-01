La magia de Luna llena de tambores

Si el público tiene tambores, los lleva, si no, en el evento se les facilitan un tanque y palos. “Si usted puede llevar algo para tocar, algo que tenga en su casa, lo lleva; si no, nosotros tenemos allá tanques. También tenemos un cuero que se llama el tamborero que lo ponemos en el tanque y lo convierte en un tambor, ese lo pueden rentar”.

En aquel entonces, decidió invitar a otros percusionistas a tocar tambor en un local en Causeway, pero no llegaban. Sin embargo, las personas se acercaban para verlo tocar. Como no le parecía que debía tocar solo, les enseñó al público que llegaba. Así, orgánicamente, nació Luna llena de tambores.

¿Por qué en luna llena?

“Yo creo que soy muy sensible a la influencia de la Luna, me considero lunático en ese sentido”, responde el percusionista. “Entiendo cómo las energías de la Luna afectan a las personas, incluso a quienes no lo perciben o no creen en ello. Cuando se realiza un evento durante la Luna llena, especialmente con una multitud tocando tambores, la energía que se genera es completamente distinta a la de un evento sin esa fase lunar. Es algo realmente especial”.

Añade que “la Luna tiene un toque romántico único; su luz conquistando la noche crea un ambiente mágico. Tener un evento bajo su influencia, con personas reunidas al aire libre tocando tambores, resulta profundamente tribal, hermoso y lleno de emoción. Es una experiencia que combina lo romántico con algo primitivo y espiritual”.