La migración comienza en casa

Hay infancias difíciles. A manera de ilustración tenemos la de Javier Zamora, quien nació en 1990 en el municipio costero de La Herradura (El Salvador), en medio de severas carencias económicas y un conflicto bélico como telón de fondo.Cuando Javier tenía un año, su papá decidió irse del país por los estragos causados por la Guerra Civil salvadoreña (1980-1992) y tomó rumbo hacia Estados Unidos en busca de un porvenir más prometedor.Estaba por cumplir 5 años, cuando su mamá dejó la patria para seguir los mismos sueños allá en el norte del continente americano. El niño se quedó bajo el cuidado de sus abuelos.A los 9 años, Javier se echó a andar rumbo al Dorado de esta parte de Occidente. Fueron 9 semanas que lo llevaron por Guatemala, México y hasta llegar a Arizona. Viajó en autobús, en barco y a pie. Lo hizo al principio en grupos grandes y cada vez que se acercaba a su meta ese grupo se hacía más reducido. La travesía, de por sí ya peligrosa, lo fue aún más cuando en Oaxaca (Juárez, México) el coyote que los guiaba, los dejó a su suerte durante los más de 2,000 kilómetros que les faltaba por andar.Por 60 días, sus padres no supieron nada sobre el destino de su único hijo: ¿estará con vida? ¿Tendrá frío o hambre? ¿Dónde encontrarlo entre los más de 3,000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México?Ambos estaban inmovilizados por el miedo de no tener un estatus legal en Estados Unidos. Por lo que estaba descartado hacer cualquier averiguación oficial de dónde podía estar ubicado su pequeño.En el 2022, Javier Zamora reúne aquellas experiencias en Solito, un libro de memoria escrito en inglés y que estuvo varias semanas en las listas de superventas del New York Times.'Creo que, por eso, cuando vine a Estados Unidos se peleaban mucho y eventualmente se divorciaron porque no superaron ese trauma. Con mi papá, antes de escribir Solito, había platicado sobre lo sucedido dos veces en 20 años. Con mi mamá lo platiqué una vez. Cuando salió el libro sí platiqué con ellos, pero antes de escribirlo muy poco', plantea el escritor durante un conversatorio digital organizado por Centroamérica Cuenta, festival literario que estará de vuelta en Panamá del 18 al 23 de mayo de 2026 y que tendrá entre sus invitados a Javier Zamora.