La necesidad de aprobación: una prisión dorada

La necesidad de ser aceptados es inherente a la naturaleza humana. Desde temprana edad, aprendemos que la aprobación de los demás es un indicador de nuestro valor y pertenencia. Esta búsqueda constante de aprobación, sin embargo, puede convertirse en una trampa que limita nuestra autenticidad y bienestar.

Me decía un cliente hace un tiempo: “mi pareja parece otra persona cuando estamos con otras personas, no habla igual, exagera lo que cuenta y no la reconozco; a veces no sé quién es ella”.

La búsqueda de aprobación se manifiesta de diversas formas. Hay personas que son capaces de vivir la vida en función a la opinión de los demás, incluso cuando no están de acuerdo, con tal de evitar el conflicto. Se pueden ocultar los verdaderos pensamientos y sentimientos para evitar el rechazo o compararse constantemente con los demás, buscando validar la propia valía a través de los logros de los otros.