La patología de las mentiras y cómo afectan la vida de pareja

Sean grandes o pequeñas, las mentiras pueden afectar la confianza entre las personas en cualquier tipo de relación. A largo plazo, estas pueden causar repercusiones negativas en la comunicación, autoconfianza y la salud en general del lazo entre las personas.

De acuerdo con Shahira Kaddoura Fuenmayor, psicóloga con enfoque en psicodinámica, estas conductas también pueden llegar a generar discusiones recurrentes entre las parejas, ya que causa afectaciones directas en la autoestima de la persona a la que se le miente, además de irritabilidad, confusión y alteración de sus estados emocionales.

“Las mentiras constantes pueden afectar de manera en que la persona relacionada con alguien que mantenga estas conductas empieza a sentir desconfianza en futuras relaciones interpersonales, causando también estragos emocionales. Los familiares y amigos no estarían exentos de estos efectos colaterales”, dijo esta experta a La Estrella de Panamá.

Un ejemplo de esto es la serie de videos que se hicieron virales en Tik Tok durante los últimos días, ‘Who TF did I Marry’ (‘¿Con quién diablos me casé?,’ al traducirlo al español), de la tiktoker Reesa Teesa. En casi 60 videos, la creadora de contenido cuenta la historia de su última relación amorosa, en la cual su pareja le mintió en múltiples ocasiones durante dos años de relación.

Esto la llevó a contar su historia en redes sociales como un método de sobrellevar lo que describe como una experiencia traumática y también advertir a otras personas que pueden encontrarse en una situación similar a lo que ella vivió.

“Personalmente siento que esto fue una experiencia traumática y es catártico hablar sobre esto. No quiero sonar como un sermón para otras mujeres u hombres, pero si algo no les cuadra, investiguen. Si solo un momento de estos videos los hace pensar: ‘¿Sabes qué? Esto no tiene sentido, déjame averiguar’, entonces [contar mi historia] valió la pena”, destacó Teesa en la parte 16 de la serie de videos que subió a esta red social.

‘Legion’, como llama en los videos a su exesposo, con quien se casó en 2021 y se divorció cuatro meses después debido a las mentiras, no solo la engañó sobre su estatus laboral, también mintió sobre su historial de parejas, datos sobre su vida como sus documentos legales, educación e incluso su propia familia.

“Sí, es loco, pero como alguien que lo vivió, esto fue traumático. Se siente bien finalmente admitir por lo que pasé. La parte triste es que no recuerdo quién era antes de conocer a ese hombre, porque pasar por algo así te cambia”, expresó la creadora de contenido.

¿Una enfermedad?

A lo largo de los videos, Teesa utiliza las palabras ‘mentiroso patológico’, término psicológico utilizado para referirse a una persona que miente de manera inconsciente debido a una adicción a este tipo de conductas.

“Un mentiroso patológico es un individuo que se caracteriza por mentir de manera crónica y compulsiva, ante cualquier circunstancia y sin ninguna razón. Este tipo de comportamiento suele estar relacionado con trastornos de la personalidad, lo que puede perjudicar todas las áreas de desenvolvimiento social de esta persona, eso incluye las relaciones interpersonales”, señaló Kaddoura.

Los mentirosos patológicos usualmente engañan a otras personas sin obtener algún beneficio personal, con mentiras transparentes y que suelen ser lo suficientemente creíbles. Sin embargo, existen múltiples consecuencias en estas acciones, como el fracaso de la mayoría de relaciones con otras personas debido a la falta de confianza, y si el nivel de las mentiras llega a ser severo, incluso podrían causarles problemas legales.

De acuerdo con la experta, factores como la dificultad de mantener una historia coherente, la manipulación emocional a otros, las constantes mentiras y la carencia de remordimiento por sus acciones son importantes al identificar a una persona que podría ser mentirosa de forma patológica.

Sin embargo, es posible que las personas diagnosticadas como mentirosos patológicos reciban tratamientos y puedan mejorar este padecimiento. Kaddoura recomienda la intervención terapéutica ya sea por un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo de las necesidades y otros trastornos o padecimientos que tenga el paciente.

La psicoterapia es otra de las opciones de tratamiento médico para una persona que sufra de la mentira patológica. Usualmente esto es tratado con terapia conductual, pues esta puede ser señal de otro tipo de enfermedades mentales.

Tampoco se han hecho investigaciones sobre el uso de farmacéuticos para atender este padecimiento, ya que los estudios sobre el tema sugieren que la “predisposición a la mentira” se debe a un trastorno en la personalidad. Sin embargo, la mentira patológica es un fenómeno complejo que tiene muchos cambios y consecuencias en la vida de aquellos que padecen de esta conducta.

De igual manera, la experta recomienda pasar por tratamiento psicológico a aquellas personas que hayan pasado por situaciones traumáticas debido a engaños constantes de su pareja; acudir a terapia con expertos de salud mental es una de las herramientas más útiles para afrontar y superar esta situación, según la psicóloga.