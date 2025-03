No es de extrañar que esta película con el relato de una mujer humilde y ‘racializada’, que logra salir adelante con el deporte gracias únicamente a su empeño personal, cosechara en Nueva York cinco premios: al mejor documental internacional, mejor dirección de documental internacional, mejor interpretación basada en un personaje real, mejor película con mensaje humanitario y mejor película sobre derechos humanos.

Montoya sufrió una dolorosa lesión en el codo que la apartó de los ‘rings’ pero no por ello abandonó el boxeo, ya que ahora se dedica a entrenar a niños. Una contrincante (luego campeona de Europa) la lesionó en un combate donde no faltaron los golpes bajos y hasta las fracturas de huesos, como tampoco faltó una ‘revancha’ con la misma adversaria en un combate ilegal donde las apuestas movieron mucho dinero del que Montoya no vio un solo euro, pese a ganarlo.