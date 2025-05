La última tarde con Chamaco: el relato desgarrador de su hermana Milagros

El día en que asesinaron a Chamaco, su hermana Milagros despertó con una tristeza profunda y sin razón aparente, una sensación extraña que le oprimía el pecho desde las primeras horas de la mañana.

Aunque no sabía por qué, esa aflicción la llevó a pedir permiso en el trabajo para salir más temprano y regresar a casa.

No imaginaba que aquella inquietud sería el presagio de una tragedia: esa tarde sería la última vez que vería con vida a su hermano.

Tragedia

Al llegar a su hogar, en el sector de La Loma, en Pueblo Nuevo, encontró a Chamaco buscando unas cosas. Esa tarde, sin saberlo, fue la última vez en que lo vio con vida.

El anterior relato lo hizo la noche del martes la hermana del cantante, a través de un life que realizó en su cuenta de TikTok en el que reveló cómo Chamaco pasó sus últimos minutos de vida.

Por si fuera poco, Milagros también habló de cómo se enteraron del hijo que su hermano tenía con la influencer Stephanie Calcagno y del encuentro que sostuvieron con ella y el niño en días pasados.

La despedida

“Recuerdo que yo recosté la cabeza y de pronto escuché los tiros. Eran tantos, tantos que yo no se los puedo explicar. Me levanté de la cama y cuando salgo me dicen que él no estaba en la casa”, expresó la joven, quien al enterarse de que de Chamaco había salido salió corriendo hacia el carro de él, donde encontró una escena aterradora en medio de los gritos de los vecinos del lugar.

“En lo que yo voy corriendo, la gente está gritando el nombre de un sobrino mío, pero yo sabía que era mi hermano, no sé cómo explicarlo”, dijo luego de contar que al llegar a la triste escena vio el carro del artista con todos los vidrios quebrados; muy cerca estaba el cuerpo de Rosalio Arrocha, de 34 años, quien fue ultimado a tiros el pasado 13 de marzo en calle séptima de Pueblo Nuevo, a escasos metros de la casa donde vivió su niñez y adolescencia.

Según la joven, esa tarde otro de sus hermanos le pedía que llamara la ambulancia, pero al marcar al 911, la llamada se caía. Fue entonces cuando un familiar acercó la camioneta tipo Prado hasta el área donde estaba el artista y entre varias personas lo subieron al vehículo para llevarlo al hospital.

Milagros dijo, incluso, que Chamaco se les cayó al suelo mientras intentaban subirlo al carro. Fue en ese momento, que, según ella, sintió que Chamaco ya se había ido del mundo terrenal.

En medio de la dura situación, la chica, aseguró haber sentido un abrazo cálido de su hermano Chamaco, algo que no sabe cómo explicar, fue como una especie de despedida. En la transmisión en vivo también manifestó que su papá estaba presente y vio a su hijo morir. “Él estaba como si estuviera durmiendo, su cara bonita, su cuerpo como él era”, señaló.

El hijo sorpresa

Durante la transmisión en TikTok, Milagros confesó que la familia Arrocha supo de la existencia del hijo de Chamaco con Stephanie Calcagno al igual que se enteró todo el mundo, por las publicaciones en redes sociales que hizo la influencer.

“Yo fui quien contacté a la muchacha y lo hice porque yo sabía más o menos que eso podría ser cierto. Yo ya había visto al niño en fotos y yo decía si se parece a mi hermano”, aseveró después de narrar las razones que tuvieron como familia para conocer al niño junto a su mamá en días pasados.

De acuerdo con Milagros, el hijo de Stephanie, quien se llama Salomón, no lleva el apellido del artista, pues él no llegó a reconocerlo.

En medio del encuentro familiar, hubo un momento en el que Stephanie le pidió disculpas a la mamá de ellos por cómo se han dado las cosas. Según Milagros, el día que su papá conoció a Salomón le volvieron las sonrisas, pues desde la muerte de su hijo no había vuelto a reír.