Las mujeres también fueron parte del boom latinoamericano

El espacio de las mujeres en la literatura no siempre ha sido el mismo que el de en la actualidad; anteriormente, alrededor del mundo, las escritoras han sido invisibilizadas y su trabajo apropiado por otros.

El movimiento literario del boom latinoamericano no escapa de esta realidad. El conversatorio ‘Los relatos silenciosos: las mujeres del boom latinoamericano’, que contó con la participación de las autoras Yoselin Goncalves y Ela Urriola, amplió un poco sobre las situación de las mujeres que también participaron de esta época de la literatura en América Latina pero de las que lamentablemente el público general conoce muy poco.

Según Urriola, estos vacíos y omisiones no solo se dan en el ámbito literario, en la filosofía, el arte y otras disciplinas culturales también existe un gran silencio cuando se trata de las creaciones de las mujeres. “A medida que he hecho mi carrera de docente, lo primero que hago es hablar de las mujeres filósofas... hay una cantidad de filósofas importantísimas y actualmente dos siguen vivas”, destacó la autora.

Por otro lado, Goncalves señala que en el contexto del boom el género era bastante influyente en el peso y el reconocimiento recibían las obras. Mientras el escritor representativo del boom latinoamericano es Gabriel García Márquez, autoras como la venezolana Teresa la Parra, quien se caracterizaba por escritos feministas e historias que ponían a las mujeres en el centro, es reducida a ‘literatura femenina’ a pesar de que su impacto sobrepasa esta categoría en la literatura venezolana.

“Vengo de una casa donde la mayoría de personas eran mujeres [y leían ‘literatura femenina’], entonces al inicio como lectora no sentí esos silencios, pero sí lo vi después en la adultez cuando empecé a leer e investigar un poco más, me di cuenta que no había nada de referente a la literatura escrita por mujeres”, contó la autora durante el conversatorio.