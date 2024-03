Las Mujeres y el Conocimiento Científico

La perspectiva de género

En general, los modelos macroeconómicos son ‘ciegos al sexo’, al ignorar el trabajo doméstico y de cuidados realizados en el hogar y su relación con el desarrollo humano, la calidad de la fuerza de trabajo, la actividad económica y el producto nacional. Ellos ofrecen una visión parcial y tergiversada de la realidad, que no favorece a la implementación de políticas públicas adecuadas, tendientes a superar las iniquidades producidas por el mercado. Esto redunda en una ciudadanía social de menor categoría para las mujeres (Carrasco, C. 1999).

Concretamente, la Economía consideró trabajo, solo el trabajo remunerado e ignoró el trabajo reproductivo que ha sostenido a la especie humana desde siempre. Tanto así que hasta hace poco se consideraba que las amas de casa NO TRABAJAN.

En primer lugar, hay que señalar que producto del androcentrismo en las ciencias, durante siglos solo fue objeto de estudio lo que ocurría en el mundo público, y no a lo interno de los hogares. Como si los seres humanos existieran solo en las fábricas y las oficinas. Nadie se preguntaba, ¿de dónde vienen?, ¿quién garantiza su bienestar?

La lógica de mercado

La división sexual del trabajo asigna a los hombres el espacio público (trabajo productivo) y a las mujeres, el espacio privado (trabajo de reproducción), lo que se traduce en relaciones jerárquicas de poder y por lo tanto en desigualdad. Tanto es así que alrededor del mundo las mujeres trabajan más que los hombres, porque ellas realizan el doble y el triple del trabajo no remunerado en los hogares. Esto deja a las mujeres sin tiempo libre para otro tipo de actividades, que sí realizan los hombres (esparcimiento, deportes, liderazgo, etc.). Ellas son la mayoría de las personas sin ingresos propios, lo que redunda en falta de autonomía económica, lo que le impide ser sujeto de crédito, entre otras cosas, como ejercer plenamente su ciudadanía y tener autonomía personal (física, económica y política), como por ejemplo para dedicarse a la política.

La población económicamente activa masculina es mayor que la femenina, sin embargo, generalmente el desempleo femenino es mayor porque el mercado laboral prefiere la mano de obra masculina, porque supuestamente está disponible 24/7 los 365 días del año, y las mujeres no, porque sobre ella recae el trabajo reproductivo.

Los mercados operan sin reconocer que el trabajo de reproducción y de mantenimiento de la vida no monetizado contribuye a las relaciones de mercado, y que incluso sin ese trabajo el mercado y la vida pública no pueden funcionar. Además, se idealiza la familia como institución sin conflictos y con una utilidad conjunta donde los recursos se reparten equitativamente. Más aún, cuando las mujeres entran a participar en el mercado, lo hacen con desventaja frente a los varones, debido a las consideraciones de género que condicionan la división sexual del trabajo.

Las cambiantes diferencias históricas

Este es precisamente uno de los grandes aportes de investigación de Claudia Goldin: las razones detrás de las diferencias en participación laboral e ingresos entre hombres y mujeres cambian a lo largo de la historia; y hoy en día están más relacionadas con aspectos como la falta de tiempo para trabajar y tomar trabajos mejor pagados, la carga de responsabilidades en el hogar. Además de las expectativas y normas sociales que muchas veces condicionan las decisiones que toman las mujeres sobre sus carreras.

Estas consideraciones afectan toda la vida de las mujeres, incluso se ha comprobado que la mayoría de las que logran destacarse en sus carreras, o en la política, han optado por no casarse o no tener hijos. Esta disyuntiva no se le presenta a los varones.

Es por esto, que la Economía Feminista sostiene que en lugar de pretender maximizar las utilidades debemos poner el centro de la actividad económica en la reproducción, el mantenimiento de la vida y en la consecución de una vida digna para todas las personas. Lo que se llaman trabajos domésticos y de cuidados.

Sus propuestas son: que la vida continúe en su dimensión humana, social y ecológica para las presentes y futuras generaciones (sostenibilidad); que sea una vida de calidad, una vida buena, que abarca a toda la población y a los ecosistemas. Este planteamiento se hace más importante en el momento en que estamos frente a la sexta extinción planetaria y casi al borde de la tercera guerra mundial.