Latinos dominarán

Bizarrap, Peso Pluma, J Balvin, y Carín León son solo algunos de los artistas latinos que forman parte del roster de artistas que se presentarán en la próxima edición del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, también conocido como Coachella Festival, en abril de este año.

El line-up de artistas que participarán en las dos semanas del festival fue revelado en la noche del 16 de enero. Hasta ahora las fechas confirmadas para el Coachella son el 14 al 16 de abril en su primera semana y del 21 al 23 de abril para la segunda y última semana de festival.

Coachella Festival es uno de los eventos más importantes de la música independiente, que a lo largo del tiempo se ha abierto a diferentes tipos de actos musicales, algunos de estos caracterizándose por ser más gustados por el público general.

La intención del festival de abrirse a otros públicos queda claro este año, al contar con algunos de los artistas con más alcance en las plataformas de streaming como la rapera Doja Cat, la cantante Lana del Rey y el rapero Tyler The Creator encabezando los tres días del festival en ambas semanas.

Además de esto, el festival se caracteriza por mezclar otros elementos como la moda y las artes escénicas como parte de la experiencia de los asistentes, logrando atraer a aproximadamente 125.000 fanáticos por día cada año.

Otras de las adiciones hispanas en la cartelera de artistas de este año incluye al rapero mexicano, Santa Fe Klan; la rapera boricua, Young Miko; la banda Hermanos Gutiérrez y el trío Latin Mafia. Por su parte, España contará con la participación de la banda Depresión Sonora y la rapera emergente de Tik Tok, Bb Trickz.

El año pasado el festival contó con una alta tasa de participación de artistas latinos, empezando por Bad Bunny, quien encabezó el festival uno de los tres días del mismo. Otros cantantes como Becky G, Eladio Carrión y Kali Uchis, también tuvieron sets en la versión pasada del Coachella.

¿Qué sucedió con Shakira?

Antes de revelar oficialmente quiénes estarían formando parte del line-up en 2024, había posibilidades de que Shakira fuera uno de los actos principales de este año, pues su equipo se encontraba en negociaciones con los organizadores del festival.

Sin embargo, según lo reportado por la revista Hits Daily Double, las partes no llegaron a un acuerdo pues el festival no contemplaba a la colombiana como una de los tres sets principales sino uno de los actos regulares.

Esta misma fuente, confirmó que Shakira espera publicar su décimo segundo álbum este año, siendo este el primero en siete años de ausencia musical, pero hasta el momento la artista no cuenta con fechas para presentaciones en vivo. Se tenía contemplado que la intérprete abriera una posible gira mundial en Coachella como una de las presentaciones principales, lo que ahora queda descartado al ni siquiera aparecer para presentarse en alguno de los tres días.

Lo que aún no se sabe es si Shakira tendrá algún tipo de participación en el festival, pues Bizarrap, con quien tuvo uno de los éxitos más virales del 2023 con Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, se presentará los viernes 12 y 19 de abril, por lo que no queda descartado por algunos de sus fanáticos en redes sociales que tenga una aparición como artista invitada.

Un regreso especial y otros artistas

Otras de las sorpresas que presenta el festival este año es la reunión de la banda No Doubt, integrada por Gwen Stefani, Tom Dumont, Tony Kanal y Adrian Young. Todavía no se conoce cuál de los tres días la banda será la presentación de la banda, sin embargo, esta es la primera vez que el cuarteto estará junto en un escenario después de casi 10 años de ausencia.

La última presentación de No Doubt antes de entrar en hiatus se dio en 2015 durante el Global Citizen Earth Day Concert en D.C., luego de esto cada uno de los integrantes volvió a tomar caminos por separado hasta ahora.

Además de No Doubt, bandas como Blur y Deftones estarán participando en el Coachella en abril. El festival también ha apostado a la música viral, añadiendo a artistas como Ice Spice, Sabrina Carpenter, Lil Uzi Vert, Coi Leray, entre otros, que han tenido auge en plataformas digitales como Tik Tok. Mientras que Le Sserafim y Ateez representarán al K-pop, para los amantes de este género músical en Coachella, que amplia la variedad musical de su catálogo de artistas.

Adam Ten x Mita Gami, The Adicts, Bebe Rexha, Ben Sterling, The Beths, Eartheater, Eddie Zuko, Flo, Grimes, Hatsune Miko, Jhené Aiko, Jjuujjuu, Kevin Abstract, Late Night Drive Home, L’Impératrice, Peggy Gou, Reneé Rapp, The Rose y Skepta, serán otros de los artistas que se estarán presentando durante los tres días de la próxima edición del Coachella Festival.