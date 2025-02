Leonardo Padura: ‘La Habana es donde pertenezco’

El viernes pasado, Padura presentó su nuevo libro, Ir a la Habana , en la Biblioteca Nacional de Panamá junto a renombradas figuras de la comunidad literaria en el istmo, como Juan David Morgan, Daniel Domínguez y Amalia Nicolau. La audiencia viajó en el tiempo y espacio a los barrios del corazón de Cuba, donde no solo han iniciado historias como El hombre que amaba a los perros o han ocurrido las aventuras del célebre detective Mario Conde, sino que es el lugar donde concurrió parte de la propia vida de Padura.

¿Qué significa la Habana para Leonardo Padura?

Escribí un libro en el que explico todo eso (...). Es una ciudad a la que pertenezco, de la que me he ido apropiando con la convivencia y la que he ido escribiendo en mi literatura. Todo eso está muy manifestado en este libro.