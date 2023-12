‘Lista de deseos’ de Diana Durán lleva el espíritu de la Navidad al Teatro Nacional

“Por muchos años no me identifiqué con las canciones navideñas. Por eso decidí escribir las canciones que yo quería escuchar. La Lista de deseos es una expresión auténtica de cómo vivimos la Navidad en nuestros barrios latinos, con música alegre, comida rica y, sobre todo, compartiendo entre sonrisas con nuestros seres queridos”, comparte Durán.

Convertirse en la Mariah Carey latina

“Mariah es una inspiración. La Lista de deseos nace al escucharla cantando Oh Santa y varias canciones navideñas que tiene, que son bien pop. Yo decía ‘¿por qué no tenemos canciones así cool en español? Entonces dije ‘ yo misma las voy a escribir’. Quería que fueran festivas”, comenta Durán.

“Me encantaría que la Lista de deseos se haga viral, que todo el mundo la escuche y la comparta. Que las personas sientan que tienen una canción en español muy alegre, que habla de la Navidad, de los valores y las cosas bonitas que compartimos”.

De acuerdo con la también música y performer, “la canción es un pop bailable, no es nostálgica. Toca la fibra emocional, pero luego tiene algo que la hace más festiva y le quita la solemnidad. Ademas da un mensaje, eso para mí fue impresionante que me pasara. El otro día lloré porque no puedo creer que haya sido elegida para que esa inspiración saliera de mí”.

Quienes deseen colocar su deseo en la lista de este año, pueden buscar la plantilla que está en las historias destacadas en la cuenta de Instagram de la artista. “La pueden buscar y compartirla con familiares, así me ayudan a escribir las canciones para el próximo año que tengo la meta de sacar un EP navideño y tener mi colección navideña”.