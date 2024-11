Llega al Teatro Nacional ‘Un corazón normal’ en tiempos de prejuicios

Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida y a nivel mundial se desarrollan diversas actividades para apoyar a las personas que padecen el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y recordar a quienes han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida.

Nuestro país no se queda atrás en hacer un llamado a la concienciación, esta vez a través de una de las obras más aclamadas de todos los tiempos, Un corazón normal, que se presentará el 29 y 30 de noviembre en el Teatro Nacional a las 8:00 p.m.

La obra, escrita por el autor y productor de cine estadounidense Larry Kramer, se ha llevado al teatro y al cine en múltiples ocasiones, y mantiene una gran vigencia y fuerza. Esta poderosa pieza teatral narra la lucha de un grupo de activistas que se enfrenta a la indiferencia social y política durante los primeros años de la crisis del VIH/sida en Nueva York.

Para Lenín Belloso, productor, “esta obra es una auténtica invitación a emocionarse, a revisitar la historia y a recapacitar sobre todo aquello que consiguieron unas voces que trataron de exponer la verdad sobre la epidemia del VIH y solicitar ayuda para combatirla en un país empeñado en ignorar un problema que creían que únicamente afectaba a los homosexuales y al que llamaron cáncer gay”.

Belloso agrega: “Se refleja la historia de cualquier epidemia, en la que se pone en evidencia la insuficiencia de recursos que los Estados adjudican a las investigaciones científicas orientadas a encontrar la cura para nuevas enfermedades. Si bien es cierto que se ha avanzado en el tema, también lo es que en Panamá aún falta disponibilidad de medicamentos y terapias que ya existen en el mercado para esta enfermedad. Al final, también es válido preguntarnos si, en efecto, se han derrumbado las barreras y los prejuicios hacia quienes padecen VIH, o si seguimos con las mismas prácticas discriminatorias. Si hacemos un balance, creo que aún estamos fallando en esta asignatura”.

Con la participación de un elenco destacado con actores como Miguel Herrera, Gabriel Pérez Matteo, Janelle Davidson, Aaron Rodríguez, Julio Barsallo, Carlos Caballero, Eric De León, Roberto Thomas Díaz, Luis Melgar y Marcos Reyna, esta obra promete emocionar y hacer reflexionar al público, y brindar una experiencia teatral profundamente humana.

La lucha contra el VIH/sida sigue siendo de máxima relevancia. Aunque se han logrado avances, persisten áreas que requieren atención, como el fortalecimiento del sistema de salud, la reducción del estigma y la discriminación social, así como la garantía de los derechos humanos de las personas que viven con esta condición.

El Día Mundial del Sida, más que una fecha para conmemorar la vida de aquellos que ya no están con nosotros, es la oportunidad de hacer un llamado a la sociedad: el VIH no ha desaparecido. Aunque en la actualidad no se considera una epidemia en el mismo sentido que en los años 80 y 90, cuando alcanzó un alto índice de mortalidad, sigue siendo un problema de salud pública global, dado que afecta a millones de personas.