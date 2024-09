Los Emmys: 76 años premiando lo mejor de la televisión

Para los amantes de la series de televisión no hay día más esperado que el de los Premios Emmys, una noche de gala en la que la Television Academy premia las mejores series y sus actores como el epítome de la televisión norteamericana. Este 15 de septiembre, los nominados se darán cita en la 76° ceremonia de los Primetime Emmys en el Downtown, Los Ángeles, con los anfitriones Eugene y Dan Levy a la cabeza del evento.

Series como ‘The Bear’, ‘Hacks’, ‘Only Murders in the Building’, ‘Palm Royale’ y ‘Curb your Enthusiasm’ se enfrentarán en la ceremonia de premiación por la ansiada estatuilla y el título a mejores series en distintas categorías como: Mejor serie de comedia, Mejor actor en una serie de comedia, Mejor actriz en una serie de comedia, Mejor actor de reparto en una serie de comedia, Mejor actriz de reparto en una serie de comedia, Mejor guion y Mejor director en la misma categoría.

Dentro de los nominados a Mejor actor en esta categoría se encuentran Matt Berry (’What we do in the Shadows’), Steve Martin (’Only Murders in the Building’), Larry David (’Curb Your Enthusiasm’), Martin Short (‘Only Murders in the Building’), Jeremy Allen White (’The Bear’), D’Pharaoh Woon-A-Tai (’Reservation Dogs’). Tras el estreno de la cuarta temporada de ‘Only Murders in the Building’ (Hulu), la serie ha encontrado su lugar dentro de las más aclamadas por la crítica y las audiencias, en la que los comediantes Martin y Short se encuentran como favoritos para obtener el premio en las predicciones, seguidos por Allen White.

Asimismo, se encuentra su coestrella, Selena Gomez (’Only Murders in the Building’) en la carrera por ser la Mejor actriz en una serie de Comedia, seguida por Ayo Edebiri (’The Bear’), Maya Rudolph (’Loot’), Jean Smart (’Hacks’), Kristen Wiig (’Palm Royale’), Quinta Brunson (’Abbott Elementary’). La popularidad de Edebiri, Brunson y Smart las convierte en contrincantes para tener en cuenta ya que las tres series son defensoras de las estatuillas desde años anteriores.

Hace dos años, Jean Smart triunfó en los Emmys por ‘Hacks’. Ese programa se tomó un año de descanso, allanando el camino para que Quinta Brunson ganara su primer premio de interpretación por la última temporada de ‘Abbott Elementary’, y en ese mismo ciclo, Edebiri alcanzó el triunfo como actriz de reparto.

En cuanto a los actores de reparto, las nominaciones fueron para: Lionel Boyce (’The Bear’), Paul W. Downs (’Hacks’), Ebon Moss-Bachrach (’The Bear’), Paul Rudd (’Only Murders in the Building’), Tyler James Williams (’Abbot Elementary’), Bowen Yang (’Saturday Night Live’). Para las actrices, las nominaciones se disputan entre: Carol Burnett (’Palm Royale’), Liza Colón-Layas (’The Bear’), Hannah Einbinder (’Hacks’), Janelle James (’Abbott Elementary’), Sheryl Lee Ralph (’Abbott Elementary’), Meryl Streep (’Only Murders in the Building’).

La presión por obtener el reconocimiento podría sentirse entre las actrices, con Burnett y Streep defendiendo la experiencia y trayectoria, mientras que Einbinder, James y Ralph se encuentran en el lado de la innovación y el ingenio en sus series. Aunque Jean Smart ganó en las dos temporadas anteriores de la serie, fue Hannah Einbinder quien recibió una gran cantidad de elogios por el final de la tercera temporada del programa, aclamado por la crítica, lo que podría darle posibilidades de un caso de los menos esperado.

En cuanto al premio a Mejor director de una serie de comedia, la lista cuenta con reconocidos nombres como: Randall Einhorn (’Abbott Elementary’), Christopher Storer (’The Bear’), Ramy Youssef (’The Bear’), Guy Ritchie (’The Gentlemen’), Lucia Aniello (’Hacks’), y Mary Lou Belli (’The Ms. Pat Show’). Para la crítica, uno de los favoritos a ganar es Christopher Storer, por su visión detrás del episodio “Fishes” en ‘The Bear’. “El episodio muestra a la perfección las cualidades cinematográficas de la serie y lo que hace que se sienta tan fresca, completa con detalles a los que es difícil resistirse”, según comentó el crítico de Vanity Fair, David Canfield.

Pero ¿qué sería un director sin un guionista? Por lo que los nominados a Mejor guion son: Quinta Brunson (’Abbott Elementary’), Christopher Storer y Joanna Calo (’The Bear’), Meredith Scardino y Sam Means (’Girls5Eva’); Lucia Aniello, Paul W. Downs, y Jen Statsky (’Hacks’), Chris Kelly y Sarah Schneider (’The Other Two’), Jake Bender y Zach Dunn (’What we do in the Shadows’).

Aunque Brunson se ha consolidado como una guionista de temer para su serie, el equipo de Aniello, Downs y Statsky parece tener una positiva reacción por parte de la crítica para ‘Hacks’ con su tono ácido y de comedia satírica, mientras que Callo y Storer también se presentan para luchar en defensa de ‘The Bear’.

La lista se expande hasta la Mejor serie de drama, en donde series como ‘Shôgun’, ‘The Gilded Age’, ‘3 Body Problem’, ‘The Morning Show’, ‘The Crown’ y ‘Slow Horses’ se disputarán el título. Los premios Creative Arts Emmys, que se llevaron a cabo el pasado 7 y 8 de septiembre, indican que, como se esperaba, ‘Shôgun’ será una potencia; el drama de FX aclamado por la crítica y las audiencias ya ha obtenido 14 estatuillas y le esperan muchos grandes triunfos más.

En la lista de Mejor actor en una serie de drama se encuentran Idris Elba (’Hijack’), Donald Glover (’Mr. & Mrs. Smith’), Walton Goggins (’Fallout’), Gary Oldman (’Slow Horses), Hiroyuki Sanada (’Shôgun’), y Dominic West (’The Crown’). Dada la fama que se ha levantado por la serie de Disney Plus, Sanada podría llevarse a casa otra estatuilla por su papel protagónico, o bien podría ser que ‘The Crown’ con West logre una última victoria tras su última temporada.

Para las actrices de drama, se nominó a: Jennifer Aniston (’The Morning Show’), Carrie Coon (’The Gilded Age’), Maya Erskine (’Mr. & Mrs. Smith’), Anna Sawai (’Shôgun’), Imelda Staunton (’The Crown’), Reese Witherspoon (’The Morning Show’). Pese a que ‘The Morning Show’ levantó comentarios positivos desde su debut, podría haber una victoria sorpresa para ‘The Gilded Age’, para la despedida de Staunton en ‘The Crown’ o para la ya afamada Sawai en ‘Shôgun’, dado que la serie ha recogido más de 25 nominaciones en este ciclo de premiaciones.

En cuanto a quién será el Mejor director de una serie de drama, se debatirá entre: Mimi Leder (’The Morning Show’), Hiro Murai (’Mr. & Mrs. Smith’), Frederick E.O. Toye (’Shôgun’), Saul Metzstein (’Slow Horses’), Salli Richardson-Whitfield (’Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’). Mientras que en Mejor Guión se disputará entre: Peter Morgan y Meriel Sheibani-Clare (’The Crown’), Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner (’Fallout’), Francesca Sloane y Donald Glover (’Mr. & Mrs. Smith’), Rachel Kondo y Caillin Puente (’Shôgun’), y Will Smith (’Slow Horses’).

Pero para los amantes de las miniseries, se encuentran los siguientes títulos en la contienda: ‘Baby Reindeer’ –como una de las favoritas a ganar en su categoría–, ‘Fargo’, ‘Lessons in Chemistry’, ‘Ripley’, ‘True Detective: Night Country’.

Los Primetime Emmys prometen una noche de sorpresas y victorias esperadas, dejando una expectativa alta en cuanto a las elecciones de programas para este ciclo. La diversidad de temas entre serie y serie deja en claro que la Television Academy ha hecho un esfuerzo en premiar a las series que la crítica ha ensalzado, solo queda conocer si las audiencias estarán de acuerdo.