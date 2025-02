Los grandes desafíos de la Educación en Panamá: una mirada desde la filosofía de la educación

La educación como Derecho Humano

La ideología mercantil pretende disgregar la esencia humana como ser social, simplificándolo individualistamente y construyendo un discurso falso de meritocracia que se caracteriza en el bien individual y no por el bien colectivo. Buscar el bienestar social debe ser uno de los fines de la educación panameña, que permita construir una sociedad de hombres y mujeres libres.

Es formar a los ciudadanos para la vida y no para el trabajo exclusivamente, donde el rendimiento, la productividad y los márgenes de ganancia son lo único que le interesa al comerciante.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) señala: “El derecho humano a la educación es fundamental para vivir una vida digna, ya que habilita el ejercicio de otros derechos que, por principio, son interdependientes e indivisibles y se ejercen sobre la base de la igualdad y la no discriminación desde el nacimiento, a lo largo de toda la vida”.

Desde esta lógica, la educación es inclusiva, abierta al servicio de la humanidad y debe ser vista como la mejor inversión en su capital humano que es la niñez y la juventud y no debe ser vista como gasto innecesario.

La educación es, por consiguiente, un derecho humano universal que beneficie a todos los estratos de la sociedad y por ende no se le puede privar a nadie por su estatus social, diferencias étnicas, credos religiosos o por su condición de migrante.

La educación es un Derecho Humano inalienable que tiene toda persona, la misma no puede ser vista como un bien de consumo, que esté sujeto a la libre oferta y demanda del mercado ¡como Mercancía! La educación desde esta perspectiva pedagógica no es para lucrar, sino para formar ciudadanos de bien, con profundos valores en el respeto, la tolerancia y la justicia.

Por una educación pública, gratuita, obligatoria y de calidad

A pesar de que toda la educación es pública, ya que es abierta a todo el público sin distinción de ninguna clase, la misma se divide en oficial y particular. La primera financiada en parte o en su totalidad por el Estado y la segunda por entes privados.

Sin embargo, se ha ido construyendo un delirio colectivo por ignorancia inducida, de que la educación particular es superior a la oficial y eso es una verdad a medias tintas. Hay algunos colegios particulares de excelencia académica, pero, hay también escuelas particulares de garaje que proliferan, y la calidad educativa no es lo que precisamente las caracteriza.

A “contrario sensu”, existen colegios públicos de excelente calidad educativa que han dado grandes profesionales al país. No necesariamente lo público es malo, pero hay quienes se esfuerzan para que lo público no funcione, ya un expresidente de la Cámara de Comercio advertía que “Debemos tener cuidado extremo en que el objetivo de elevar estándares de la educación pública no signifique la destrucción de la enseñanza privada”.

Los colegios públicos pueden jugar un papel crucial en la promoción de la cohesión social y la igualdad. Al proporcionar prestaciones esenciales a todos, pueden ayudar a reducir las desigualdades socioeconómicas y a construir una sociedad más inclusiva, comprensiva y justa.