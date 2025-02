Los milagros de José Gregorio Hernández, el primer laico venezolano en ‘avanzar hacia los altares’

Su santuario en Isnotú, del estado de Trujillo, aquel que lo vio nacer en 1864, es testigo de su cariño y devoción en el corazón de los fieles. Allí, la fe no parece tener límites. Personas alegan recuperar la movilidad y retratos de niños describen su recuperación pese a todo pronóstico. Cartas de agradecimiento se posan por todas partes, asegurando que el médico obró en sus vidas.

Yaxury regresa a la vida

En marzo de 2017, Yaxury Solórzano de 10 años, recibió un disparo en la cabeza tras ser víctima de un asalto. Su madre la llevó al hospital más cercano donde los pronósticos no parecían nada positivos. Los médicos la salvaron, pero le advirtieron que muy probablemente, la menor sostendría secuelas neurológicas que le prohibirían el movimiento y el habla.

La madre nunca se rindió y suplicó al “médico de los pobres” un milagro el cual muy pronto llegaría. Yaxury no solo sobrevivió, sino que se recuperó completamente. Los profesionales de la salud no encontraron explicación lógica que sostuviera dicho resultado, pero la iglesia decidió verlo como un milagro. Es así como en 2020, el Vaticano no solo aprobó el caso, sino la beatificación del santo venezolano.