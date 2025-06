‘Lost in Starlight’ una carta de amor a la ciencia ficción desde la animación

Llegamos a Seúl en el año 2050. No es la Seúl gris y congestionada que hemos visto en decenas de distopías tecnológicas, sino una ciudad que respira calidez entre neones suaves, cielos rosados y vinilos girando en tocadiscos antiguos. En ese escenario, retro y futurista a la vez, nace Lost in Starlight, el debut de animación de la surcoreana Han Ji-won, y que ha lanzado directamente en Netflix el pasado 30 de mayo.

Han se ha posicionado en el medio como una estrella en ascenso en la industria de la animación de Corea del Sur con un catálogo creciente de cortometrajes, incluido The Sea on the Day When the Magic Returns, que se proyectó en Sundance en 2023. Sin embargo, para su primer largometraje como directora, dirigió su atención al espacio y el cosmos, creando una historia de cómo el amor verdadero puede trascender distancias de hasta cientos de años luz.

Amor entre planetas

La historia es sencilla, pero profundamente efectiva: Nan-young (con la voz en coreano de la actriz Kim Tae-ri) es una joven astronauta que se entrena para una misión a Marte. Jay (con la voz de Hong Kyung) es un músico solitario que vive atrapado entre sus vinilos y un taller lleno de memorias. Se conocen por casualidad —con la excusa de que ella necesita reparar un tocadiscos heredado de su madre—, y lo que empieza como un encuentro del destino se transforma en una conexión tan sutil como poderosa.

Con el viaje próximo de Nan-Young, la historia se estira y nos envuelve en la curiosidad de si será el amor capaz de florecer incluso al ambos estar a 140 millones de millas de distancia. La película se desarrolla como una meditación sobre el amor a distancia, la ambición personal y la delicada gravedad emocional que une a las personas. Visualmente, está impregnada de luminosos paisajes urbanos holográficos, suaves acuarelas y paisajes oníricos interestelares: un estilo sumamente logrado que combina la calidez del diseño de personajes dibujados a mano de Studio Ghibli con el brillo cosmopolita de un atardecer al estilo de Makoto Shinkai.

La magia de Lost in Starlight está en los silencios. En las miradas que duran unos segundos más de lo habitual. En los paseos nocturnos por puentes emblemáticos de Seúl, ahora iluminados por tecnología suave y futurista, pero sin llegar a ser fría. Esta es una historia de amor en cámara lenta, que nos permite respirar y ver su maduración sin la urgencia típica de los romances prefabricados.

El estilo de Jin-Woo se distingue en cada fotograma de la cinta. Cada plano asemeja una ilustración de arte digital hecha a mano, y no es casual: Han Ji-won y su equipo apostaron por una animación meticulosamente dibujada, donde el lenguaje corporal y la atmósfera importan tanto como los diálogos. Es un cine contemplativo, lleno de detalles, que remite más a Your Name de Makoto Shinkai que a cualquier blockbuster occidental.

Y si al verla te recuerda un poco a la cinta Blade Runner, no es para menos, ya que la cineasta ha indicado en diversas entrevistas que fue una de sus inspiraciones, y que su cinta puede ser vista como una “versión limpia de Blade Runner”. La dirección de arte construye una Seúl futurista pero nostálgica, en la que el progreso tecnológico convive con una melancolía analógica.