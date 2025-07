Muere Malcolm-Jamal Warner de ‘La hora de Bill Cosby’, en Costa Rica, ¿qué le pasó?

El reconocido actor Malcolm-Jamal Warner , recordado por interpretar a Theo Huxtable en la icónica serie La hora de Bill Cosby , falleció a los 54 años mientras se encontraba de vacaciones familiares en Costa Rica , confirmaron fuentes cercanas a la familia a la revista PEOPLE . Warner murió por ahogamiento mientras nadaba , según precisó la publicación. Su representante no ha emitido comentarios oficiales.

“La hora de Bill Cosby es un legado que aún nos enorgullece”

“Independientemente de cómo algunas personas puedan ver el programa ahora, todavía me siento orgulloso del legado y de haber sido parte de una serie icónica que tuvo un profundo impacto, primero en la cultura negra, pero también en la cultura estadounidense”, dijo.

Una carrera más allá de Theo Huxtable

Tras La hora de Bill Cosby, Warner protagonizó otras series exitosas como Malcolm & Eddie (1996-2000), junto a Eddie Griffin, y Reed Between the Lines, junto a Tracee Ellis Ross (2011-2015). También participó en producciones como Major Crimes, Suits y The Resident, donde interpretó al doctor AJ Austin.

Sus últimos trabajos en televisión incluyeron papeles en 9-1-1 y Alert: Missing Persons Unit.