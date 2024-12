Mariano Rivera aún no logra vender su mansión en Tampa, según ‘La Nación’ de Argentina

El ícono del béisbol mundial el panameño Mariano Rivera ha tenido algunos problemas para vender su mansión de Tampa, en el estado de la Florida.

La residencia la construyó en 2007, a un costo estimado en 3.4 millones dólares. El terreno en donde esta edificada costó más de 710 mil dólares.

De acuerdo con un reporte del diario La Nación de Argentina, el ex cerrador de los Yankees de Nueva York, en varios periodos ha intentado vender la propiedad.

El rotativo argentino reportó que en 2010 intentó por primera vez vender esta propiedad, de 860 metros cuadrados y de estilo mediterráneo.

La vivienda tiene, según La Nación, siete dormitorios, diez baños, una biblioteca, una sala de cine y un gimnasio.

En 2010 la intentó vender en 8.9 millones de dólares y en 2019 luego de varios intentos fallidos la quería rematar en 3.9 millones de dólares.

Según una publicación de The New York Post en 2020 nuevamente intentó vender la propiedad en 8.4 millones de dólares, sin embargo, no lo logró.

Rivera, según La Nación, si pudo vender su residencia en Westchester County, en el estado de Nueva York en el año de 2022.