Marvel da pie a un nuevo legado con ‘Capitán América: Un Nuevo Mundo’

Pero como en cualquier nuevo gobierno, las promesas caen rápido y las traiciones llegan casi expeditas luego de que un nuevo enemigo se alce para eliminar todo rastro de Wilson, los Vengadores y Ross. Junto a Wilson se encuentra el novato Falcon, Joaquín Torres (Danny Ramírez), un joven militar de Miami que busca con todas sus fuerzas parecerse a su mentor, de una forma fresca y con mayor carisma que cualquier otro ‘sidekick’ que hemos visto en las últimas entregas de Marvel.

Desde el comienzo es fácil encariñarnos del reparto y de la historia que Onah nos presenta, no hay cortinas de humo, sino un plan trazado al detalle: alguien busca la muerte de Wilson y destronar a Ross, pero la razón detrás de esto es lo que realmente hace que ‘Brave New World’ se mantenga en pie. Con secuencias rápidas y una edición impecable (casi típico de Marvel Studios), los sucesos que desencadenan una introspección en Wilson se ven en alta calidad y no escapan de las expresiones faciales de Mackie, quien con experiencia tras la serie de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ se mantiene en su propia piel, explorando escenas tras escena lo que sucede en su interior.

En medio de un nuevo partido político, Wilson y Torres se ven invitados a la “boca del lobo” en DC, Washington, en donde comienza realmente la aventura. The Fleetwoods tocan su canción “Mr. Blue” y el caos se expande. Un manipulado Isaiah Bradley (Carl Lumbly), el apodado “olvidado Capitán América” se corona como sospechoso principal de un atentado de homicidio hacia Ross, puesto que sus antecedentes lo sujetan a un mayor interés de lucha por la justicia hacia él mismo.

Es entonces que la lucha interna de Wilson se hace presente y en donde Ross deja ver su lado real. El cambio en los que buscan el control y el poder es rara vez obtenido, y mucho menos trabajado, por lo que la confianza de Wilson en obtener una respuesta justa puede caer en términos de ingenuidad. Aun así, Mackie logra convencer de que Wilson está buscando algo más allá que una relación estable con el presidente, sino probarse a sí mismo y al resto del mundo que la paz y la esperanza que Rogers dejó sigue viva a través de él.

Es una noción emotiva lo que nos hace contemplar a un Wilson cada vez más enfocado en lo correcto, aunque no tan limpio de manos como su antecesor, lo cual es un punto a favor. Marvel no necesita un nuevo Rogers, y parece que se está dando cuenta de aquello, aunque las líneas sosas y discursos emocionales son hasta burlados por su propio guion.

A esto se suma la jefa de seguridad del Estado, Ruth Bat-Seraph (Shira Haas), quien es la “ley y el orden” en un espacio donde Wilson y Ross luchan por tener la razón y Torres se encuentra en los primeros pasos de encontrar su identidad como soldado. Haas logra ser sólida en sus diálogos y da una buena impresión en combate, lo que agrega valor a su personaje más allá de ser la estirada y seria consejera del presidente. En el momento necesario, sus valores se rigen junto a los del bien común, lo que permite desarrollar una relación más estrecha, aunque breve, junto a Wilson.

De vuelta en la acción, un mercenario de nombre Sidewinder (Giancarlo Esposito) es la piedra en el zapato de Wilson y Torres, quien busca complacer a su cliente, un deforme villano sacado de las referencias originales de Hulk (e interpretado por Tim Blake Nelson) con sed de venganza. Pese a una fórmula confiable, Nelson y Esposito entregan personajes convincentes y se mantienen en el roce de lo malvado y lo antiético con suficiente drama para mantenernos entretenidos e interesados en el final del plan.

En ‘Brave New World’ no se busca una cuestión social, aunque existen ente las líneas de su guion, solo con el hecho de ser Wilson el sucesor de Rogers; sino que la acción y la transformación de Ross en un Hulk temporal es suficiente para captar la esencia a cómic y hacerla una cinta que respeta lo que hubo en las fases anteriores del MCU, pero busca tomar su propio lugar en una nueva etapa. El escudo ha sido entregado y nadie debe definirse por el pasado, tal como nos expresa metódicamente el guion de Onah.

‘Brave New World’ es una cinta que podríamos volver a ver en repetidas ocasiones sin perder su frescura, comedia, carisma y el talento de sus interpretaciones, así como los diversos guiños a otros personajes a través de su banda sonora compuesta por Laura Karpman y conteniendo nuevas canciones de Kendrick Lamar.

El primer Capitán América afroamericano se alza como una esfera de esperanza y representación en un género cinematográfico poco explorado desde esta óptica. Con su capa de mentor, líder, amigo, no deja de ser complejo y auténtico. De ser continuada con un manejo del detalle sin pretensiones, su legado, así como el mensaje de esta primera entrega, será establecido por sus propias acciones.