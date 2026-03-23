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Vida y cultura

Moana regresa en versión live action con Dwayne Johnson y Catherine Laga‘aia

La actriz Catherine Laga‘aia
La actriz Catherine Laga‘aia Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 23/03/2026 12:29
El elenco se completa con John Tui, Frankie Adams y Rena Owen, quienes aportan frescura y diversidad a la adaptación

Este lunes, Walt Disney Pictures presentó el primer tráiler oficial de la esperada versión live action de Moana, confirmando su estreno mundial para el próximo 10 de julio de 2026.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de la película animada de 2016, considerada un clásico moderno de la compañía.

La producción está dirigida por Thomas Kail y cuenta con la participación de Catherine Laga‘aia en el papel de Moana, mientras que Dwayne Johnson retoma su icónico rol como el semidiós Maui.

El elenco se completa con John Tui, Frankie Adams y Rena Owen, quienes aportan frescura y diversidad a la adaptación.

El tráiler, de poco más de dos minutos, muestra paisajes vibrantes de la isla de Motunui y el océano Pacífico, además de fragmentos de las canciones que marcaron la versión animada.

La narrativa se centra en la decisión de Moana de emprender su viaje más allá del arrecife, un momento clave que simboliza valentía y conexión cultural.

La apuesta por este live action se enmarca en la estrategia de Disney de reimaginar sus clásicos animados, tras títulos recientes como Lilo & Stitch (2025).

Aunque algunos críticos consideran “temprana” la adaptación, la participación de Johnson y la incorporación de nuevos talentos han elevado las expectativas de cara al verano.

Las primeras reacciones en redes sociales destacan la fidelidad al espíritu original y la química entre los protagonistas, anticipando que la película combinará aventura, fantasía y musical con un fuerte componente cultural.

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