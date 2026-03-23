Moana regresa en versión live action con Dwayne Johnson y Catherine Laga‘aia

Este lunes, Walt Disney Pictures presentó el primer tráiler oficial de la esperada versión live action de Moana, confirmando su estreno mundial para el próximo 10 de julio de 2026.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de la película animada de 2016, considerada un clásico moderno de la compañía.

La producción está dirigida por Thomas Kail y cuenta con la participación de Catherine Laga‘aia en el papel de Moana, mientras que Dwayne Johnson retoma su icónico rol como el semidiós Maui.

El elenco se completa con John Tui, Frankie Adams y Rena Owen, quienes aportan frescura y diversidad a la adaptación.