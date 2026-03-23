Moana regresa en versión live action con Dwayne Johnson y Catherine Laga‘aia

El tráiler, de poco más de dos minutos, muestra paisajes vibrantes de la isla de Motunui y el océano Pacífico, además de fragmentos de las canciones que marcaron la versión animada. La narrativa se centra en la decisión de Moana de emprender su viaje más allá del arrecife, un momento clave que simboliza valentía y conexión cultural.La apuesta por este live action se enmarca en la estrategia de Disney de reimaginar sus clásicos animados, tras títulos recientes como Lilo &amp; Stitch (2025). Aunque algunos críticos consideran 'temprana' la adaptación, la participación de Johnson y la incorporación de nuevos talentos han elevado las expectativas de cara al verano.Las primeras reacciones en redes sociales destacan la fidelidad al espíritu original y la química entre los protagonistas, anticipando que la película combinará aventura, fantasía y musical con un fuerte componente cultural.