Copa América de Barberos se realizará en Panamá

La Copa América de Barberos y Afines llega a Panamá durante el Prisma Expo Beauty con la participación de los países centroamericanos. La competencia le brinda la oportunidad a talentos con dificultades socioeconómicas de ser parte de un movimiento internacional.

“Es la primera batalla en Centroamérica que se hace en teatro, por eso es tan importante y tan emblemática. Vienen las selecciones de cada país, en esa competencia se hará la selección de quien represente a Centroamérica en el Mundial de Barbería”, detalla Monick Andara de Muñoz, organizadora del Prisma Expo Beauty,

El Mundial de Barbería se realizará del 12 al 14 de octubre en París, así se lo informa la organización en su portal web. Es un evento internacional donde barberos de todo el mundo compiten para demostrar sus habilidades en el corte de cabello y el arreglo de barba.

Estos concursos, organizados por la OMC Hairworld, son una plataforma de alto nivel en la que los profesionales del cuidado capilar exhiben su talento en categorías diversas. Además de la competencia, este tipo de eventos ofrecen talleres y educación continua para elevar los estándares de la industria.

Andara de Muñoz explica que el Mundial surge del auge de la barbería como una disciplina artística y profesional que ha crecido enormemente en las últimas décadas. Las competencias de barbería comenzaron a realizarse en varios países con el objetivo de reconocer el talento y las innovaciones dentro de la industria. Estas competencias nacionales dieron lugar a un evento de mayor envergadura.

El campeonato pone a prueba a los participantes en varias categorías, que incluyen cortes clásicos, fades, diseños creativos, entre otros. Los jueces evalúan la precisión, creatividad, velocidad y estilo de los cortes. El objetivo es no sólo premiar a los mejores barberos del mundo, sino también elevar la profesión y destacar las nuevas tendencias y técnicas en la industria de la barbería.

La Copa América de Barbería se hará como parte del Prisma Expo Beauty. Evento con el que pretenden destacar que la belleza no se trata solo de lo superficial. “Va más allá, comienza desde lo interno. La belleza es equilibrio, un balance entre el amor propio y el carácter, en el medio de eso está lo bonito y lo estético. Esto no es solo para las mujeres, también es para los hombres; por ejemplo, me encanta que mi esposo esté siempre perfumado, limpio y bien cuidado”.

En la tercera edición del evento, a realizarse del 13 al 15 de septiembre en el Centro de Convenciones Atlapa, también habrá espacio para el público interesado en aprender sobre belleza.

“Participarán estilistas, maquillistas, salones de belleza, estudios de uñas, barberos, marcas de productos, especialistas en cejas y pestañas y otros profesionales”, asegura Andara de Muñoz.