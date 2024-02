Narrativas de la nueva generación en ‘El presente está por escribirse’

Diablo Rosso se inspira en las inquietudes y particularidades de la generación Z para ‘El presente está por escribirse’, muestra artística que se presenta actualmente en la galería y que invita a los espectadores a analizar las diferentes intersecciones de la autenticidad y la necesidad.

“En nuestra investigación para esta exposición, hemos descubierto una dualidad persistente, en que la decisión de sacrificar la producción de sus obras en favor de satisfacer sus necesidades más básicas, y viceversa, se convierte en un acto de equilibrio, definiendo así su experiencia creativa”, es lo que destaca la galería en cuanto ‘El presente está por escribirse’.

En esta exposición, artistas como Gianna de Dier, Milko Delgado, Román Flórez, Paulina León, Rubén Lozano, Lulu V. Molinares, Christian Pérez Vega y Andrea Santos exploran la dualidad de la decisión entre ceder y resistir, ofreciendo visiones únicas a través de su arte.

De acuerdo con el galerista de la exposición, Rubén Lozano, quien también participa en la misma, ninguno de los artistas de la exhibición fue escogido al azar. La galería realizó una preselección basada en la temática de ‘El presente está por escribirse’ y de esta manera los artistas fueron escogidos para poder crear esta muestra.

Aunque algunos de estos no forman parte de la generación Z, esta exhibición destaca el cambio generacional y el diverso trabajo de la nueva generación de artistas que residen en Panamá. Sus obras nacen en esta transición, de la cual no ha pasado mucho tiempo.

Estos nuevos creadores se enfrentan a la búsqueda de voz propia, inspirándose en sus vivencias más profundas y la riqueza de sus experiencias, reflejándose en su arte con diversas formas y una amplia gama de medios.

Repasando la exposición

El recorrido por esta muestra inicia por ‘La vida después del miedo’, instalación de Lulu V. Molinares en la que se ve una guillotina con una cuchilla y una cesta de ganchillo tejida a mano. “Las piezas de Lulu tienen mucho este tipo de trabajo en el que involucra el textil y lo contrapone con situaciones que podrían ser más tormentosas o violentas”, menciona el galerista de la exposición.

De acuerdo a Lozano, las obras del artista usualmente hablan de sus experiencias como persona transgénero en actual proceso de transición en Panamá, y exploran esa dualidad de esta situación mediante este contraste de elementos.

Luego, los espectadores se encontrarán con una serie de grabados realizados por el artista Milko Delgado, en su obra ‘Susurros de un bosque’, en el que presenta una serie de estampados de cortezas de árboles. Para esto, el artista creó moldes que luego entintó y aplicó sobre una hoja de oro.

“El trabajo de Milko Delgado tiene mucho que ver con la observación y la memoria, en ‘Susurros de un bosque’ habla precisamente de la memoria de su entorno y sus vivencias, él nos presenta esta reflexión en todas las cortezas de árboles”, destaca Lozano.

También menciona que la obra se puede relacionar a la actualidad de Panamá y la cercanía que tiene el país con la naturaleza o espacios con elementos naturales.

Otra de las piezas de la exposición, ‘Las palabras no destruyen nada que no puedan reconstruir’ de Christian Pérez Vega, en este como en otros de sus trabajos el artista explora la ternura de la relaciones interpersonales, la empatía y otras temáticas relacionadas. “Christian suele trabajar con imágenes corpóreas por medio de photoshop y luego aplica lo creado en pinturas, podemos ver elementos corporales reconocibles y otros no tanto”, explica Lozano.

En su obra el artista también experimenta sobre ideas como la identidad, el reflejo propio y la transformación corporal, en ocasiones trayendo a colación temáticas queer.

Otras de las obras que forman parte de esta exposición son ‘Ecosistema No.1’ y ‘El suelo que se mueve’ de Román Flores, dos dibujos hecho a lápiz; ‘Una cadena de cuerpos’ de Rubén Lozano, una pintura al óleo; ‘Root us down’ de Paulina León, un performance en el que también incluye sus propio trabajo como escritora y bailarina; ‘Manifestos Naif’ de Andrea Santos, una pieza multimedia stopmotion en la cual la artista reutiliza dibujos anteriores para darles nuevos significados y finalmente, ‘Untitled (woman with pendant)’ de Giana de Dier, un collage que reimagina a una mujer negra en la época colonial, fuera de su realidad como esclava, una temática común en las obras de la artista.

’El presente está por escribirse’ estará disponible en exposición en la galería Diablo Rosso hasta el 24 de marzo de este año.