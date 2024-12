Si eres parte del club de amantes de Lost (2004-2010) o The Mentalist (2008-2015), entonces La Brea puede ser la nueva adición de tu watchlist para este fin de año. Creada por el showrunner de The Mentalist, David Appelbaum, la serie se centra en la ciudad de Los Ángeles al momento en que se abre un agujero de enormes proporciones que succiona tanto a personas como edificios. Sin embargo, esa caída no es letal, ya que todos los que cayeron se encuentran en una realidad primitiva. Una vez allí, los sobrevivientes deberán aprender a mantenerse con vida en medio de situaciones de peligro, enfrentándose a criaturas prehistóricas y sobreviviendo el viaje en el tiempo para regresar a su hogar.

Natalie, de todos los personajes que interpretaste en tu carrera, ¿qué tiene Eve de diferente?

Eve es un personaje totalmente distinto a otros que he interpretado. La gran mayoría de los personajes que interpreté dependían mucho de un hombre, pero Eve no es así. Su relación con su esposo es parte de la historia, pero no necesita de eso para existir. Además, con ella no hay lugar para lo liviano, todo es muy serio, y eso fue muy desafiante porque yo siempre intento encontrar un poco de humor en cada escena que hago, pero con esta serie no sucede. Eso fue un desafío para mí como actriz del que aprendí muchísimo.

Eve es una mujer común que es arrojada a circunstancias extraordinarias y tiene que desarrollar capacidades que no tenía noción de que existían en ella. Ese es el aspecto de Eve que más me atrajo, el hecho de cómo una persona común puede volverse una líder por su gran voluntad, la persona a la que todos buscan para un consejo.