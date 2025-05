¿Quienes eran antes de Malanga?

Rodolfo: Yo tocaba en la orquesta Los Melódicos cuando era muy jovencito. Estudié idiomas en la Universidad Metropolitana y, entre eso y dar clases de inglés en el Centro Americano, nos encontramos y empezamos este journey juntos. Ya llevamos 27 años en esto. Vengo de una familia de músicos. Mi padre fue un director de orquesta retirado, y mi hermano es un extraordinario trombonista, también de orquesta. Fui de orquestas infantiles a orquestas juveniles, de ahí a Los Melódicos y luego a Malanga.

Arístides: Yo tenía una banda de covers que se llamaba Egos, y justamente ya quería dar ese paso a empezar a componer música original. Estaba estudiando arquitectura y me gradué justo el año que arrancó Malanga. Así que nunca me pude dedicar a la arquitectura. Lo que he hecho toda mi vida es cantar. Ahora, viviendo en Panamá, hago un poco de arquitectura, pero me dedico más a la música.

Estoy cantando desde que tengo cinco años, pero realmente viviendo de la música desde los 17. Ya sabíamos cómo era esto. Estábamos montados en una tarima desde muy pequeños. Pero bueno, como te decía, Rudy estudió idiomas, yo arquitectura. Nuestros viejos pensaban que en Venezuela uno no podía triunfar en la música... pero no fue así con Malanga.