Países buscan una ley que promueva la escolarización gratuita

Con este objetivo, organizaciones como Human Rights Watch, la ONU, Plan International y Girls Not Brides se embarcan en una nueva iniciativa de la cual se espera producir grandes avances y que se reconozca legalmente el derecho de todos los niños y adolescentes a una educación gratuita desde el preescolar hasta la educación secundaria.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), determina que la educación es una “inversión única que los países pueden realizar para construir sociedades equitativas, saludables y prósperas”, pero la realidad es que 57 millones de niños en el mundo todavía no tienen la oportunidad de asistir a la escuela, de acuerdo con datos de esta organización.

Casi la mitad de todos los niños del mundo no inician su educación preescolar al no estar matriculados, mientras que solo un 45% de los adolescentes ha completado sus estudios secundarios, a pesar de que ambos niveles educativos siguen siendo barreras importantes para superar la pobreza y desigualdad, de acuerdo con la organización de derechos humanos Human Rights Watch.

Deserción escolar

La deserción escolar es otra de las problemáticas que afectan la educación e impiden el progreso de los niños y adolescentes en su camino hacia el progreso individual. De acuerdo con la ONU, quienes abandonan la escuela a una edad temprana son vulnerables al desempleo, a la pobreza, al matrimonio prematuro y al embarazo.

Solo en Panamá hay un índice de deserción escolar del 5%, que se traduce a 15.293 estudiantes, de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) destaca que aunque las niñas tienen más dificultades para acceder al sistema educativo y son más propensas a no asistir al colegio, los niños corren mayor riesgo de repetir el año, no progresar o no terminar sus estudios.

La pobreza, el género, la discapacidad, las catástrofes familiares, la guerra o la percepción de que la educación no genera beneficios económicos tangibles son algunos factores que propician la deserción escolar.