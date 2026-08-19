Panama Jazz Festival rendirá homenaje a Jimmy Maxwell en su 24.ª edición

La música como herramienta de transformación, educación y encuentro cultural será nuevamente el eje del Panama Jazz Festival, que celebrará su 24.ª edición del 14 al 16 de enero de 2027, con un homenaje al contrabajista y bajista panameño Jimmy Maxwell, figura fundamental en el desarrollo del llamado Tambo Jazz. Durante la primera conferencia de prensa del festival, realizada este martes 18 de agosto en Ciudad del Saber, el director artístico Danilo Pérez destacó la importancia de mantener este proyecto cultural en el país y de acercar la música a niños, jóvenes, estudiantes, familias y público en general. “Es importante que sigamos produciendo este tipo de eventos porque el jazz sensibiliza al ser humano. Le da la oportunidad a los jóvenes, a los niños, para que practiquen códigos de ética, valores humanos que son importantísimos, especialmente hoy en día”, expresó Pérez. El músico panameño también resaltó que la música tiene un impacto que va más allá del escenario. “La música nos une, conecta y es terapia también. A través de ella, los jóvenes empiezan a practicar la creatividad. Todo ese tipo de disciplinas son las que uno aprende a través de la música”, señaló.

Un homenaje a Jimmy Maxwell

Para esta edición, el festival decidió dedicar su homenaje a Jimmy Maxwell, músico afroantillano panameño y uno de los exponentes vinculados al desarrollo del Tambo Jazz. Pérez explicó que cada año el festival busca rescatar y documentar figuras importantes de la historia del jazz panameño. “Jimmy Maxwell es parte del movimiento Tambo Jazz, una de nuestras grandes glorias panameñas de la cual participó Víctor Boa, Matt Gordo, Barbara Wilson y el cual tuve privilegio de ser testigo”, dijo. El concepto visual de esta edición fue desarrollado por la diseñadora Serena Praca y centrado en la idea de la luz. “La música ilumina el camino de las personas y de las comunidades”, se explicó durante la presentación. “La misión del Panama Jazz Festival es darles luz a las personas sin importar la edad”.

Una programación con artistas nacionales e internacionales

La edición 2027 contará con una programación que reunirá a músicos nacionales e internacionales y tendrá actividades en diferentes espacios, entre ellos el Teatro Ateneo, la Plaza de Ciudad del Saber, el Teatro El Dorado y el Cuadrángulo Central. Este último será nuevamente uno de los espacios gratuitos y al aire libre del festival. Entre los invitados internacionales mencionados durante la conferencia se encuentran Paquito D’ Rivera. También estará presente Chiara Izzi, cantante y compositora italiana, quien fue ganadora del primer premio del concurso vocal del Montreux Jazz Festival. La representación panameña incluirá a agrupaciones y músicos como Naitafón, que celebrará sus 60 años, Billy Herron y su grupo, Ceiba Collective, liderizado por la panameña Chani Torres, además de músicos de la Fundación Danilo Pérez.

La educación como parte del festival

La formación musical continuará siendo uno de los pilares del Panama Jazz Festival. La programación educativa contará con la participación de instituciones y agrupaciones internacionales, entre ellas el Berkeley Global Jazz Institute, New England Conservatory, Herbie Hancock Institute of Jazz, Brown University Big Band y New York Jazz Academy. También participarán la Fundación Danilo Pérez y el Conservatorio de Santiago de Chile.

Las nuevas generaciones por la música

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó el papel que desempeña el festival como espacio de encuentro cultural y de formación para las nuevas generaciones. “Panamá es sede de este diálogo cultural y al mismo tiempo protagonista de una importante misión que invierte en nuestra niñez y juventud.”, manifestó. Herrera también planteó la importancia de integrar otras expresiones artísticas a los procesos de formación. “La danza ha sido el motor de mi vida; sin embargo, no hay buena danza sin música. La vida misma es un baile que hay que vivir con ritmo y movimiento. Por eso, pienso que debemos brindar estos espacios de creatividad a los jóvenes; permitirles explorar momentos tan especiales y únicos que solo se construyen durante la juventud y, sobre todo, en la niñez”. La ministra cerró destacando su participación en la presentación: “Agradezco el alto honor que me confieren para acompañarlos en este gran evento.”

Un festival que busca conectar a Panamá