Paraíso Tropical: volver para entender

Parte del proceso ha sido hacer la película, mostrarla y ver la reacción del público. La investigación del caso no ha acabado y está muy activa de casualidad ahora. Pasa mucho en cualquier creación artística que uno tiene la idea: ‘¿cuándo la termino?’ y olvida que el día que la terminas y la gente reacciona a ella es cuando empieza realmente la vida de la obra. Con esta película la siento más concreta que con las otras.<b>¿Por qué?</b>Cuando empecé a hacer esta película no lo tenía tan claro. Era un proceso más abstracto. Ahora sí tiene una definición muy clara: gente que me escribe después de verla y me cuenta sus propias emociones. <b>¿En qué momento del proceso sentiste que era interesante incluir las sesiones con tu terapeuta y cómo recibió ella la idea? </b>De hecho, en algún corte tuve una versión donde teníamos esa conversación. Ella es especialista en terapias de drama y le gustó la idea. Me dijo: ‘bueno, sí, aunque la voy a revisar antes para que no haya algo que pueda dañar la relación de paciente-terapeuta’. Cuando la vio me dijo que le parecía muy bien, y le dije que ella podía usar la película como un ejemplo de terapia. Cuando le mencioné mis pesadillas y le dije que estaba pensando en grabarlas, me dijo: ‘grábalas’. Ahora que me preguntas, nunca lo había pensado, pero mi mamá era psicóloga, y yo le decía, en broma, que me encantaría meterme a escuchar sus conversaciones con los pacientes porque es el mismo material que usa el cine y la literatura: la condición humana. Y mamá siempre me decía: ‘estás loco’. Siempre he tenido esa curiosidad de usar la terapia dentro del cine, y siempre me ha encantado cuando lo hace Woody Allen en sus películas. Lo único que sabía de este documental cuando lo empecé es que tenía que ser personal. ¿Qué más íntimo que la terapia? No me siento expuesto, quizás porque ya tengo tan normalizada la terapia. Ha sido la parte que más conecta con la gente.<b>¿Las sesiones se hicieron por Zoom?</b>