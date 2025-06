Panamá: una sociedad del café

En tu familia, ¿quién o quiénes iniciaron el cultivo del café y desde cuándo?

Nuestra producción se inició en 1873 con mi tatarabuela, Blasina Samudio, oriunda del antiguo pueblo indígena Dorace, hoy extinto, pero que habitó en los valles de los ríos Chiriquí Viejo, Changuena y Diquís, en la región occidental de Panamá. Ella se armó de valor y fue a radicarse en las faldas del volcán Barú, en Boquete, llevando sus granos de frijoles, maíz y café para producirlos y autosostenerse. Ya llevamos 152 años dedicados de manera ininterrumpida al café. Yo soy la quinta generación y ahora vamos por dos generaciones más. La séptima generación la conforman mis nietos: un varón de once y una niña de siete ya están involucrados con el café. Saben de su cultivo, sobre cómo catar y sobre el barismo. Están muy conscientes de lo que representa el café para nuestra vida familiar.

¿Cómo apareció Don Pachi Estate y cuándo?

¿Cuál es la importancia del café para la identidad y la economía panameñas?

¿Qué relación tienen los productores y distribuidores con las cafeterías?

La creciente apertura de cafeterías de especialidad en todo Panamá –época que conocemos como La Tercera Ola– ha ganado mucho auge en el mundo del café en este siglo XXI. Sus dueños, convertidos en amantes del café, se dedican a buscar los mejores granos nacionales para ponerlos a disposición de los consumidores. Eso antes no se veía. Tomábamos cafés comerciales y poco más.

¿Cuál es la importancia para Panamá de que World of Coffee, el famoso encuentro internacional, se realice en nuestro país el próximo año?

El hecho de que la specialty coffee con sede en Estados Unidos haya posado sus ojos en Panamá no es por gusto: el esfuerzo, trabajo y dedicación que ha mostrado la asociación de cafés especiales de Panamá en los últimos 29 anos ha hecho que esta organización tan importante haya decidido celebrar este encuentro no solo en América Latina por primera vez, sino además en un país productor, como es el nuestro. World of Coffee es nada menos que la feria internacional de café de especialidad más importante del mundo.