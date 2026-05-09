Artistas piden reglas claras para representar a Panamá en el exterior

Hania Espinosa, directora de la Escuela de Artes Visuales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, explica que 'la ley fortalecería la relación entre el Estado y las universidades, así como la representación cultural e identitaria de Panamá en espacios internacionales, promoviendo una visión más inclusiva, transparente y participativa de la cultura nacional. Los pabellones representan mucho más que estructuras físicas; son espacios donde se proyecta la memoria, la creatividad y la imagen del país ante el mundo'. 'Esta iniciativa debe contemplar la participación de especialistas en arte, cultura y educación artística en los procesos consultivos y evaluativos, así como en la realización de convocatorias públicas para proyectos curatoriales y visuales que permitan integrar a artistas, diseñadores, gestores culturales y jóvenes talentos panameños. Asimismo, es valioso fortalecer la vinculación entre el Estado y las universidades para impulsar la investigación, la innovación, la creatividad y la construcción de una identidad cultural auténtica y representativa de la diversidad panameña'.