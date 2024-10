Pitbull lanza dos álbumes en vinilo

Armando Christian Pérez, conocido como Pitbull, presenta este viernes 4 de octubre su colección más exitosa en vinilo, Greatest Hits, así como su álbum de éxito mundial, Globalization. La información se dio a conocer a través de un comunicado de prensa.

La edición en vinilo del álbum Greatest Hits estará disponible con ilustraciones exclusivas en un vinilo transparente adornado con remolinos negros. La producción es un testimonio de la destreza de Pitbull para crear himnos contagiosos, enérgicos y festivos.

El álbum incluye éxitos que encabezaron las listas de 2009 a 2024, como ‘Give Me Everything’ (con Ne-Yo, Afrojack y Nayer), ‘Timber’ (con Kesha), ‘Time of Our Lives’ (con Ne-Yo), ‘Fireball’ (con John Ryan), junto con temas electrizantes como ‘Jungle’ (con E-40 y Abraham Mateo) y ‘Locas’ (con Lil Jon) y muchos más.

La edición en vinilo de Globalization llega en un llamativo vinilo verde translúcido con remolinos negros, justo a tiempo para conmemorar su décimo aniversario. El álbum cuenta con una variedad de colaboraciones con artistas como Jason Derulo, Juicy J, Sean Paul, Bebe Rexha, Chris Brown, Jennifer Lopez y más. Incluye temas destacados como ‘Time of Our Lives’ (con Ne-Yo) y ‘Fireball’ (con John Ryan).

Los discos de vinilo son populares entre los coleccionistas porque ofrecen una calidad de sonido más rica y auténtica en comparación con los formatos digitales. Además, la naturaleza tangible del vinilo, con su gran portada y su presencia física, proporciona una experiencia especial. Los coleccionistas también aprecian la rareza y la exclusividad de los lanzamientos de edición limitada.

Pitbull se ha convertido en un destacado artista internacional, ganador del premio Grammy, defensor de la educación, empresario y orador motivacional. Nacido en Miami, Florida, hijo de inmigrantes cubanos.

Comenzó su carrera musical en la escena del rap del sur de Florida. Desde entonces, ha ascendido hasta convertirse en uno de los artistas discográficos más exitosos en el mundo. Desde su debut en 2004, la música de Pitbull ha encabezado constantemente las listas de éxitos en todo el mundo, incluidos éxitos como ‘I Know You Want Me (Calle Ocho)’ y ‘Give Me Everything’, con certificación de diamante de la RIAA, que alcanzó el puesto número 1 en 2011.

La influencia de Pitbull en la industria musical es significativa. Utiliza la música como un lenguaje universal para unir a los fanáticos y derribar barreras culturales. A través de diversas colaboraciones con varios artistas de renombre, combina diferentes estilos y ritmos musicales.

Pitbull ha logrado importantes avances en el mundo de los negocios con una cartera diversa de inversiones y emprendimientos. Fundó el sello discográfico Mr. 305, Inc., la marca de vodka Voli 305 y es copropietario del equipo de carreras Nascar Trackhouse. También lanzó su propio canal SiriusXM y Globalization, que presenta la música de DJ de todo el mundo.

El artista hizo historia recientemente al asociarse con la Universidad Internacional de Florida (FIU) y llevar su nombre en el estadio de fútbol, Pitbull Stadium, el primer recinto deportivo que lleva el nombre de un artista. Como filántropo comprometido, fundó la red de escuelas concertadas SLAM! para brindar oportunidades educativas a jóvenes desfavorecidos.