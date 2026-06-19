Ríos Santa María y La Villa bajo la lupa científica por conservación de la nutria

Dos jóvenes investigadores panameños desarrollan los primeros estudios ecológicos en el país sobre la Nutria Mesoamericana (Lontra annectens), una especie que funciona como indicador de la salud de los ríos y humedales, pero que carece de una evaluación formal sobre su estado de conservación.

Las investigaciones se ejecutan en importantes cuencas hidrográficas del país. Gabriela Quintana, de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), evalúa la abundancia y distribución de la especie en la cuenca alta del río Santa María, en la provincia de Veraguas. De forma simultánea, Ángel Pérez, de la Universidad de Panamá (UP) sede Azuero, analiza la dieta del mamífero en la cuenca media del río La Villa, en la provincia de Herrera.

Ambos proyectos cuentan con el asesoramiento de la Estación Científica Coiba AIP y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Eric E. Flores, científico de Coiba AIP, y Pablo Hernández, de la UNAM, lideran los estudios que buscan generar los primeros datos base para estructurar futuras estrategias de conservación a nivel nacional.

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ocho de las trece especies de nutrias en el mundo integran las listas rojas por la rápida disminución de sus poblaciones. Las principales amenazas globales para estos animales son la deforestación, la caza indiscriminada, el comercio ilegal de pieles, la tenencia ilegal y la contaminación de sus hábitats.

A pesar del panorama global, la especie todavía no recibe una evaluación propia debido a su reciente designación como especie independiente. Por esta razón, el trabajo de campo de los estudiantes panameños aportará los datos científicos necesarios para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra. El proyecto incluye, además, una evaluación sobre la percepción que tienen las comunidades de la región respecto a este animal.

La nutria cumple un rol ecológico crítico al equilibrar las poblaciones de peces y otros organismos acuáticos. Su permanencia o desaparición de los entornos fluviales sirve como una alerta directa sobre la calidad de los recursos hídricos y la pérdida de la biodiversidad local.