‘Querido Trópico’ de Ana Endara dará apertura a la 13.ª edición del IFF Panamá

“Un retrato de dos soledades que se encuentran y se acompañan por un momento”. Así define Ana Endara su Querido Trópico, el largometraje que dará apertura a la 13.ª edición del Festival Internacional de Cine (IFF) Panamá. Se llevará a cabo del 3 al 6 de abril de 2025 en Ciudad de Panamá.

Esta producción tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2024 y ha sido parte de la selección de prestigiosos festivales como San Sebastián (sección Horizontes Latinos), Roma, Gotemburgo, La Habana y Río de Janeiro.

A poco tiempo de su debut, ha recibido importantes galardones, entre ellos el Premio del Público al Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Interpretación en Biarritz Amérique Latine 2024, así como el Golden Royal Bengal Tiger a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Calcuta 2024.

Querido Trópico fue ganadora de la 3.ª edición del Fondo Su Mirada, una iniciativa impulsada por la Fundación IFF Panamá en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este fondo busca equilibrar la participación de las mujeres en la industria cinematográfica de la región mediante apoyo financiero a realizadoras con trayectoria de Centroamérica y el Caribe.

“Estamos muy contentos de presentar esta cinta como película de apertura de nuestra 13.ª edición. Querido Trópico es un largometraje que hemos acompañado desde su desarrollo, cuando Ana Endara y Pilar Moreno escribían el guion”, destacó Karla Quintero, directora de la Fundación y Festival IFF Panamá, durante la primera actividad del año: el Kick Off oficial de IFF Panamá, celebrado en el Museo del Canal.

El filme es el primero de ficción de Endara, quien había destacado por documentales como Reinas (2014) y La felicidad del sonido (2016). En una entrevista con EFE, la cinesta reveló que aunque su primer instinto fue contar la historia de Ana María (Navarrete), una inmigrante colombiana embarazada y sin papeles que es contratada para cuidar a Mercedes (Paulina García), una señora de la alta burguesía panameña, a través de personajes reales en un documental, el reto de la ficción la atrapó.

“Comencé a pensar en estos dos personajes, y se me vinieron tan claros a la mente que pensé: ‘¿Por qué no escribirles y crearles, en vez de buscarles en la vida?’, como sucede en los documentales. Simplemente fue algo que me enganchó desde el inicio porque tuve que aprender mucho”, explicó.

“Tuve que aprender a cómo escribir un guion, cómo se filma una ficción, cómo se trabaja con actrices. Entonces, suena trillado, pero es salir de la zona de confort, y eso es muy excitante para el quehacer; es como una energía nueva”, añadió.