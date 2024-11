Asegura que, aunque el público no comprenda toda la poesía, su propósito es que sientan la emoción, “porque es una música muy emocionante. Incluso si no entienden completamente el mensaje de la poesía, si escuchan con atención y con el corazón, seguramente me comprenderán. Por eso, tengo muchísimas ganas de llegar y cantar para el pueblo panameño”.

Tavares destaca que “la música urbana tiene su contemporaneidad, sufre cambios y mudanzas y claro que yo también he experimentado esos cambios. Sin embargo, en esta ocasión me propongo a cantar algo más tradicional, especialmente porque estamos hablando de un festival de fado. Por eso, tengo la curiosidad y la voluntad de llevar el género en su forma más auténtica y popular”.

“Estuve en un ambiente propicio, crecí en un barrio tradicional de Alfama donde se escuchaba fado por todas las calles, por todos los rincones. Por eso no tenía cómo no ser una cantante”, relata la artista a La Estrella de Panamá.

¿Qué representa el fado en la vida de Raquel Tavares?

“El fado es mi identidad principal. Aunque me encanta hacer muchas otras cosas, como bailar, trabajar en televisión o hacer teatro y novelas, mi identidad primordial es el fado. La música, en general, es fundamental para mí, ya que soy de esas personas que, al despertar, necesita poner música en casa porque no sé vivir sin ella. El fado lo es todo para mí: su forma, su profundidad y también su alegría, ya que cantamos sobre muchos temas diferentes. Por eso, me siento muy representada con mi música”.

Tavares cuenta que no tuvo como querer o no ser fadista, porque fue algo que le sucedió. “No escogí el fado, el fado me escogió”, dice. “Entonces no tengo memoria de haber dicho ‘esto es lo que voy a hacer’, no, empecé a cantar y se dio de forma muy natural porque me encantó la música desde la primera vez que la escuché después pregunté a mi madre si conocía más canciones de este tipo. Ella me enseñó unas tres hasta que me llevaron a una primera noche de fado y después de eso no he parado más”.

“Canto las letras y las poesías de compositores y poetas. Interpreto fados y poesías antiguos y tradicionales que tienen más de 50 y 70 años, por eso nunca he tenido el atrevimiento de escribir para cantar, porque bueno, no me siento con capacidad para eso es tan difícil escribir para el fado tradicional que no tengo el atrevimiento de hacerlo (risas), pero tengo la suerte de cantar lo de los mejores poetas los mejores compositores de la música tradicional”, confiesa.

Los aspectos de la vida de Raquel se pueden descubrir a través de su música. Sus historias, vivencias, amores y desamores, un poco de todo. Le encanta cantar sobre su propia historia. Aunque ha interpretado historias de otras personas, lo que más disfruta es cantar acerca de su vida y sus experiencias, ya que considera que siempre se transmite más verdad cuando se canta sobre uno mismo. Por eso, todo lo que interpreta tiene un vínculo directo con ella. Basta con escuchar atentamente la poesía para conocer muchos detalles de su vida.