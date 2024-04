Realizar un buen respaldo

Situados en este contexto, hay dos factores que hay que tener en cuenta para preservar la información sensible que esté en los dispositivos: clasificar debidamente la información que realmente debería ser considerada de alto valor y que no debería desaparecer bajo ningún concepto, y adquirir dispositivos para poder almacenarla (ya sea en un disco rígido, un USB exclusivo para respaldos o en una nube virtual).

Higiene y almacenamiento

“Lo que debemos tener en cuenta a la hora de adquirir estos dispositivos es que solamente cumplan el rol de respaldo. No deben ser dispositivos con los que nos vamos a conectar todo el tiempo o vamos a mover continuamente información con ellos. Es importante recalcar que no se le puede dar uso diario a estos dispositivos, para evitar desgastarlos, ya que estaríamos poniendo en riesgo la información que contienen. Esto nos dará la virtud de que, en caso de pérdida, podamos tener la disponibilidad de los datos”, resumió.

Las nubes virtuales

“Mucha gente no paga o ignora estas advertencias y ve que no puede recuperar esa información o, peor aún, gasta dinero de manera innecesaria para guardar fotos, como las del sticker que le mandó la tía para desearle un feliz martes en el grupo de WhatsApp. Lamentablemente esto hace que la gente no tenga un respaldo adecuado de su información”, advirtió.

“Cierto es que los proveedores de información toman muchísimo cuidado en preservar la seguridad y la privacidad de los datos de los usuarios, pero en el caso de un error por parte de alguno de esos proveedores, por muy poco probable que sea, no está de más que el usuario también tome sus propias medidas y almacene la información de manera cifrada. Así podría dificultarse el acceso a esa información sensible ante posibles filtraciones”, agregó.

La seguridad total no existe

Micucci manifestó, por otro lado, que la seguridad en un 100% no existe. “Esto quiere decir que si hackean la nube, mejor tener esa información en un disco en la casa y, en realidad, la respuesta es sí y no, porque también hay riesgos en casa. Quizá no me van a hackear como hackean a un servicio en la nube, pero sí voy a tener tal vez problemas domésticos que puedan causar el daño de ese disco. Así que lo importante es tener en cuenta la clasificación de esos datos y, a partir de eso, elegir el medio en el que los vamos a almacenar”, dijo.

Neuman agregó que “la única forma de asegurar al 100% nuestros datos, sin importar si son digitales o anotados en papel, es no tenerlos”.

“Siempre que existan, hay una posibilidad por muy pequeña que sea de que esos datos se pierdan o puedan caer en manos de terceros. Es parte de la educación que deben tener los usuarios en cuanto a la protección de datos, que también deberían planificar adecuadamente cómo almacenan estos datos en caso de que ese respaldo no funcione. La resiliencia no es ser inmune ante los problemas, sino saber el día que vengan estos problemas que aunque se ha hecho todo lo posible, esa información perdida se puede reponer rápidamente”, destacó.