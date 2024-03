Reconocimiento a la excelencia científica en Panamá

'Primer empujón'

La Dra. Karen Courville, investigadora del Instituto de Ciencias Médicas de Las Tablas, provincia de Los Santos; jefa de hemodiálisis del hospital Gustavo Nelson Collado en Chitré, provincia de Herrera; y presidenta de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión, fue la designada para hablar durante el encuentro en representación de los nuevos miembros del SNI.

En su intervención, la Dra. Courville empezó recordando la orientación y ese “primer empujón” que suelen necesitar aquellos que tienen la semilla de la curiosidad de la investigación: “Probablemente nuestra primera oportunidad debe haberse presentado en el colegio secundario o en la universidad y alguien tuvo alguna interacción o acercamiento con nosotros que hizo posible que se concretara esta oportunidad. En mi caso, mi primera publicación como médica interna fue gracias al apoyo del Dr. Efraín Pérez Pinzón, internista del hospital Santo Tomás que, sin ser investigador, nos estimuló para llevar hasta el final ese trabajo, y siempre lo recordaré como mi primer mentor”.

Dijo que si le preguntaran hoy si dejaría la práctica de la medicina para dedicarse solo a investigación, la respuesta sería no. Y explicó: “En ese ambiente, con mis pacientes, es de donde nacen mis mejores ideas. Estamos investigando desde el interior, se puede investigar desde todo el país. La investigación no debe ser centralizada, las necesidades del país varían dependiendo de cada provincia: una prueba de ello son nuestras investigaciones en nefropatía mesoamericana, que realizamos en provincias centrales, y que es una enfermedad que no se ve en la ciudad y no se había diagnosticado. Estoy segura de que sucede en otras áreas de investigación y es importante identificarlas y trabajar en ellas”.

Panamá es un país muy pequeño, pero hay mucho por descubrir, evaluar e implementar, prosiguió la investigadora. “La Senacyt tiene un trabajo importante en difundir la importancia de la investigación como instrumento de crecimiento de nuestro país, como un gran mentor, pero también es responsabilidad de todos nosotros hacer que los demás vean la investigación como un método ordenado para proponer objetivos, cumplir metas y demostrar mediante la evidencia acciones que nos lleven a cambiar el curso de una política de salud, de un tratamiento o para implementar mejoras de algún proceso que pensábamos se estaba realizando correctamente”.

La doctora cerró su mensaje invitando a los investigadores a ser, también, mentores de las siguientes generaciones. “La investigación requiere trabajo en equipo, requiere colaboración, compartir la carga y celebrar los logros, pero siempre en equipo. Démosle la oportunidad a los que estén interesados, acerquémonos. Sigamos apoyando la investigación”.