Recordar a los perdedores

¿Qué ocurre con el resto de los títulos que no salen favorecidos? Las producciones que se quedan sin la estatuilla dorada, y los equipos que las hicieron posible, se conforman con la ilusión de lo que no se pudo, de los cinco minutos de fama por ser tocado con la varita mágica del tío Óscar, y al final, con el silencio que traen consigo las derrotas.

Esta noche se hablará mucho de los ganadores de la edición 97 del premio Óscar. Como todos sabemos, vencer siempre es un hit mediático y no es la excepción este reconocimiento que lo quieren hasta los que dicen no desearlo.

‘Nickel Boys’

RaMell Ross (nominado al Óscar en 2019 por su documental Hale County This Morning, This Evening, nos ofrece una de las más bellas óperas primas de ficción producida en Estados Unidos en el año 2024: Nickel Boys.

En la categoría de mejor película, quien tiene nula posibilidad de vencer es un título que me encantó por encima de las excelentes Anora y The Brutalist. Se llama Nickel Boys.

‘Aún estoy aquí’

‘Flow’

En esta ocasión, la mejor película animada no fue producida en la unión americana por empresas de renombre como DreamWorks Animation (The Wild Robot), ni de Pixar (Inside Out 2), ni de Aardman (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl).

La excelencia vino procedente de Letonia de la mano de Flow, que no solo se convirtió en la primera producción en la historia de su país que está presente en el Óscar, sino que recibió una segunda nominación poco usual para un largo animado: película internacional.

Flow, de Gints Zilbalodis, es silente (sin parlamentos como eran los primeros años del cine), pero hay tanta acción, temas y giros argumentativos que nunca echas de menos las palabras habladas. Habla de la amistad, de la solidaridad, del deterioro del medio ambiente, de la huella negativa que a veces hemos provocado los seres humanos en la naturaleza. Brinda tantas enseñanzas.