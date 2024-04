Regresan Los Enanitos Verdes

“Por supuesto que es una pérdida irreparable, indisoluble. Es algo que no se puede echar para atrás y fue un golpe muy bajo haber perdido a un ser querido como era Marciano. Lo que nos unió con él fue la música y, de alguna manera, seguimos unidos gracias a los conciertos y a las canciones. Su espíritu siempre está rondando en nuestros corazones y creo francamente que eso es lo que él hubiera querido, que no bajáramos los brazos y sigamos adelante porque la música es un motivo para vivir. La única muerte real es el olvido y él sigue estando presente de alguna forma con nosotros”, expresó Staiti.

Los Enanitos Verdes es una de las bandas musicales más reconocidas de la industria del rock en español y sus canciones trascienden el paso del tiempo. Originalmente iniciada en el año 1979 por Marciano Cantero (líder, bajista y vocalista), Felipe Staiti (guitarrista) y Daniel Piccolo (baterista), la agrupación es recordada por su disco Big Bang del año 1994 –considerado uno de los mejores discos del rock en español– que contiene temas como “Lamento boliviano”, “Mejor no hablemos de amor” y “Yo pagaría”, entre otros.

La perseverancia es clave

La resistencia ante los obstáculos que se vayan interponiendo en el camino es una de las claves que llevaron a Los Enanitos Verdes a seguir vigentes durante varias décadas.

“No solamente es tener el talento de hacer música, sino también tener la capacidad de soportar algunas cosas. La perseverancia nos ayudó a afrontar situaciones como que nos hayan cerrado las puertas en algún momento o no ver la salida ante algo que pareciera ser un pasillo interminable. Siempre hemos sabido aguantar, esperar y tomarnos nuestro tiempo. Además siempre hemos sido fieles y honestos con nosotros mismos”, agregó.

Staiti igualmente consideró que el camino recorrido por Los Enanitos Verdes –que en su opinión va para largo– siempre estuvo marcado por el propósito de llevar sus canciones a lo más alto en todo el mundo.

“Siempre tenemos presente de que está bien eso de que nos haya ido bien en una gira, pero también es verdad que después vemos cómo obtenemos el mismo éxito para la siguiente. Por eso digo que la perseverancia es nuestra manera de vivir y nos marca el camino para seguir adelante”, dijo.

Por el otro lado, Staiti expresó el orgullo que siente por el hecho de que sus temas trasciendan generaciones y se conviertan en patrimonio de la gente.

“Esa manera de atravesar generaciones está en las canciones. Ese es un privilegio y estamos agradecidos por lo que nos pasa. Hay chicos que ni siquiera nacieron cuando esas canciones se convirtieron en un hit y hoy las cantan con nosotros”, añadió.

El mismo Staiti pudo comprobar personalmente en varias ocasiones cuando, por ejemplo, sale a los bares y los clientes se ponen a cantar temas como “Lamento boliviano” o “Amigos” mientras los ponen para animar el ambiente.

“Es una sensación hermosa porque la gente lo siente propio, es buenísimo que suceda y es un privilegio. Es de esas cosas en las que una canción puede significar un momento concreto de tu vida y, además, para cada quien “Lamento boliviano” puede tener un significado distinto porque se ve desde otros ángulos, pero lo más importante es que uno tenga un lazo afectivo y un puente entre las canciones que, a su vez, estas signifiquen algo. Hay que abrirle las alas a la imaginación”, destacó.

Sin embargo, Staiti apuntó que no buscan quedarse solo en los grandes éxitos, sino en mantener su motivación artística para seguir cultivando canciones nuevas, y resaltó la particularidad única que tiene el hecho de escuchar a un artista en directo sobre el escenario, ya que cunde la posibilidad de escuchar una versión distinta de cualesquiera de sus temas conocidos.

“Nosotros, además de contar con la bendición de tener temas que se convirtieron en el patrimonio de la gente, siempre buscamos la forma de seguir adelante ya sea haciendo giras e innovar en el sentido de saber qué canciones tocamos nuevamente en el escenario y cuáles no. Por ahí, cambiamos una versión para darle una vuelta y reinventarnos para que sea algo que no solo sea entretenido para el público, sino también para nosotros mismos. Si una banda no está disfrutando lo que hace, el público lo percibe, y viceversa. Eso es algo que hemos tenido muy presente”, resumió.