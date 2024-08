Rodrigo Bustamante: ‘Este es un oficio bonito que se aprende con paciencia y práctica’

Reconocido por su voz versátil y su participación en diversas series como ‘Angry Birds: Aventuras de Verano’ y ‘Hola, Papi’, así mismo en cintas como ‘Piratas: El último tesoro de la corona’. Con más de 17 años de trayectoria profesional, ha sido reconocido con el premio Sovas 2023 como Mejor Voz Animada para TV o Web. Su carrera abarca diversos roles en el ámbito del doblaje, locución, comunicación, producción, coaching y docencia. Llegó al Istmo como parte del roster del Voice Talent Panamá, un evento dedicado a reconocer al doblaje y la locución como un arte y profesión esencial dentro del entretenimiento, lo comercial y la educación. El Voice Talent Panamá abrirá sus puertas el 29 y 30 de agosto en el ADEN University. Actualmente, es director de Taller en VC Medios y docente en AVoz Academia en Colombia, donde imparte talleres de oratoria y doblaje, aplicando técnicas innovadoras que aceleran el aprendizaje. En su faceta como coach de oratoria independiente, brinda asesorías personalizadas a líderes empresariales y figuras políticas. Su experiencia como director y dueño de Escenarios Sociales le ha permitido fusionar trabajo, educación y entretenimiento (‘Edutainment’) para mejorar el aprendizaje en entornos empresariales.

Rodrigo, ¿cómo se inició en el mundo del doblaje?

Desde chico siempre fui bastante histriónico, me gustaba mucho la música y participé en grupos de teatro en el colegio. Cuando terminé el colegio, tuve la oportunidad de estudiar una carrera llamada Comunicación Escénica, que combina comunicación, periodismo y actuación. Siempre me incliné por la actuación y tomé clases de doblaje. Aunque en ese momento fue solo una pincelada, bastó para despertar mi interés. Después de la universidad, mientras trabajaba como actor, conocí a Cristian Lizama, un actor de doblaje chileno, quien me invitó a un taller en ProVoz, una escuela de doblaje en Chile. Así comenzó mi trayectoria en el doblaje. Empecé con pequeños personajes y con el tiempo fui perfeccionando mi técnica.

¿Cuál ha sido el mayor reto en estos 17 años de carrera en el doblaje?

Creo que el mayor reto es mantenerse. El doblaje es un oficio donde cada día te enfrentas a algo diferente. Cada nuevo proyecto es un desafío, ya que no siempre sabes qué vas a grabar hasta que llegas al estudio. A veces es complicado concentrarse y entrar en la sintonía del personaje, especialmente si tienes algún problema personal o no dormiste bien. Aún así, lo bonito es que, aunque es un trabajo, también es una pasión. Disfruto tanto un protagónico como un papel pequeño, porque cada uno tiene su propio desafío. Uno de los proyectos más desafiantes que he hecho fue darle voz a Chuck de Angry Birds para Netflix. Al principio, fue difícil porque el personaje tiene cambios emocionales muy rápidos, y confesaré que no me gustaba mucho llegar al estudio y saber que me tocaba grabar este pájaro (risas), pero con el tiempo me adapté y terminé ganando un premio con ese papel.

¿Cómo maneja la incertidumbre de saber si te elegirán o no después de un casting?

Es interesante porque también doy clases de doblaje y siempre le digo a mis alumnos que envíen el casting y se olviden de él. No vale la pena obsesionarse, porque muchas veces la elección del casting no depende de uno. El director o el cliente pueden estar buscando algo muy específico que no tiene que ver con tu talento, sino con un tipo de voz o perfil que necesitan. Así que lo mejor es no tomárselo como algo personal. Si no te eligen, sigue adelante y enfócate en el próximo desafío.

¿Cómo ha visto el interés de las nuevas generaciones en el doblaje?

El mercado del doblaje se ha ampliado mucho gracias a los talleres y las oportunidades en línea. Sin embargo, una de las dificultades que enfrentan los nuevos talentos es la expectativa de que el proceso será rápido y fácil. A menudo, creen que con tener una “voz bonita” es suficiente, pero en realidad se necesita naturalidad y emoción. Otra dificultad es manejar la frustración, ya que el doblaje requiere mucha concentración y es un proceso que no siempre sale bien a la primera. Es muy bonito ver los procesos. Yo soy un afortunado de tener alumnos que parten desde cero y que después me los encuentro en las casas de doblaje haciendo personajes protagónicos. Es importante entender que este es un oficio bonito que se aprende con paciencia y práctica.

Además de su carrera en el doblaje, también ha trabajado como ‘coach’ en oratoria para empresas. ¿Cúal es el contraste de trabajar en un colectivo y dar clases personalizadas?

Cuando trabajo de manera personalizada, me involucro mucho más en el proceso de cada alumno. Soy más intenso, por así decirlo, en el seguimiento, porque siento que es un compromiso entre el alumno y yo. En las clases personalizadas, me aseguro de que los alumnos se sientan acompañados y apoyados durante todo el proceso. Les entrego todas las herramientas, pero depende de mi alumno que se haga responsable de su avance, y cada persona tiene su propio ritmo y desafíos, por lo que es importante adaptar el entrenamiento a sus necesidades específicas. Aunque también hago clases grupales, la personalización permite un enfoque más profundo y detallado.

Para finalizar, ¿cómo se describirías a si mismo?