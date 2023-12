Las primeras señales de consumo de leche de origen animal se remontan a hace casi 9.000 años, en la actual Turquía, cerca del mar de Mármara, donde se han encontrado grasas lácteas en antiguos fragmentos de cerámica. Con el tiempo, la tecnología lechera y los propios pastores se extendieron por Europa y el resto del mundo, según publica National Geographic.

Desde hace 3.000 años se utilizaba la leche de vaca para destetar a los bebés. Por muchos años ha estado incluida entre los alimentos esenciales en la nutrición del ser humano, hasta que, este año, la universidad de Harvard la eliminó de la pirámide alimenticia, recomendó limitar su consumo a una o dos porciones por día y alertó sobre otros peligros.

Los expertos y analistas que forman parte de la universidad, cada año publican un listado de cuáles son los alimentos más recomendados para una dieta saludable. La ausencia de productos lácteos en el ‘Healthy Eating Plate’ (plato de alimentación saludable) llamó la atención.

Argumentaron que un elevado consumo de lácteos puede aumentar significativamente los riesgos de contraer cáncer de próstata y cáncer de ovario. Asimismo, indicaron que los componentes que poseen elevados niveles de grasas saturadas y químicos, los cuales se encuentran en este tipo de productos, deben ser evitados para cuidar al organismo.

No es la primera vez que Harvard avisa de riesgos por el consumo de leche. A pesar de que investigaciones han demostrado que la leche aporta calcio a los huesos y es recomendada para que los niños crezcan, un estudio realizado por la universidad, publicado en agosto de este año, reveló que existe un alto índice de adultos con problemas en los huesos y fracturas de cadera, sobre todo en aquellos países donde hay mayor consumo de leche.

El estudio concluyó que el consumo diario de leche o lácteos y en un promedio de tres raciones al día, resulta excesiva en la dieta de las personas adultas, aportando pocos o casi nulos beneficios.

Además, la investigación ‘Milk and Health’ del National Institutes of Health aseguró que para una persona que busca una rutina alimentaria saludable, la leche no es necesaria, e incluso, si esta se consume en exceso puede llegar a ser perjudicial.