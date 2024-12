Sergio Blass: ‘Menudo fue un trampolín para alcanzar el nivel que necesitaba’

Si el exmenudo no hubiese sido músico, le hubiera gustado ser director o camarógrafo de cine. Incluso con la banda ha tenido la oportunidad de filmar, dirigir y editar sus propios videos.

Después de varios intentos, finalmente se le dio la oportunidad. Audicionó tres veces para entrar al grupo. “Al principio me dijeron que estaba muy joven, muy verde todavía, que debía prepararme más. Así que decidí aprovechar el tiempo en Concepto Juvenil para aprender qué era grabar un disco, estar en una tarima, lidiar con la radio y la prensa. Esa experiencia me ayudó muchísimo y finalmente, en 1986, con 13 añitos, logré entrar a Menudo. Fue una experiencia muy bonita”, recordó.

En cuanto a los proyectos actuales, Blass compartió que están trabajando en un disco llamado Blass Legacy. “Este álbum incluye regrabaciones de canciones de mi época en Menudo, temas de mi carrera como solista y canciones originales nuevas. Un ejemplo es la canción ‘Siempre te amaré’, que originalmente fue escrita por Sting como ‘Every Breath You Take’. Esta canción fue mi primer sencillo como solista, y ahora la estamos regrabando para celebrar su 30 aniversario”.

En 1994, Sergio Blass se separó del grupo Menudo. A partir de ese momento se ha dedicado a vivir su sueño de tener una banda de rock. Visita las instalaciones de La Estrella de Panamá para hablar de su participación en el Teletón 20-30 de 2024. No llega solo; lo acompañan dos integrantes de la banda Blass. Cuenta cómo recuerda su infancia, habla de su preparación antes de formar parte de la agrupación juvenil, su etapa como actor y su fidelidad al género que hoy interpreta.

La banda de ‘rock’

Las canciones las escriben en equipo. “Paco, nuestro guitarrista y productor, me apoya en esto. Muchas veces él tiene una idea en la guitarra, me la comparte y entre los dos desarrollamos algo. Es como pintar un cuadro: él da una pincelada, yo otra, y así creamos juntos”.

Biografía

Hijo de Sergio González y Genoveva Ojeda, ambos puertorriqueños, desde muy joven mostró un gran talento artístico. A los ocho años incursionó en comerciales y obras de teatro como ‘Pinocho’ y ‘El príncipe encantado’. Por su desempeño en esta última, recibió el premio Carisma como Prospecto de Actuación.

Formó parte de dos agrupaciones musicales destacadas en Puerto Rico: Concepto Juvenil y Los Chicos. En enero de 1986 se unió a Menudo en reemplazo de Roy Rosello. Durante su tiempo en el grupo interpretó éxitos como ‘Sons of Rock’, ‘Primero lo primero’ y ‘Los últimos héroes’, entre otros.

Simultáneamente, participó en las telenovelas ‘Por siempre amigos’, en Argentina, y ‘Los últimos héroes’, en Venezuela. Permaneció en Menudo hasta el 21 de noviembre de 1990, dejando su huella en discos emblemáticos como ‘Refrescante’, ‘Viva Bravo’, ‘Somos los hijos del rock’, ‘In Action’, ‘Sombras y figuras’, ‘Los últimos héroes’, ‘No me corten el pelo’, ‘Can’t Get Enough’ y ‘Sons of Rock’.

Tras su salida de la agrupación, exploró nuevos horizontes musicales y formó varias bandas, destacando Amnezzia, un grupo de ‘rock’ en inglés con el que efectuó giras internacionales. Sin embargo, diferencias internas llevaron a su disolución.

En 1994 comenzó su carrera como solista con el lanzamiento de su álbum homónimo, del cual destacó el tema ‘Siempre te amaré’, una versión en español de la icónica canción ‘Every Breath You Take’ de The Police. Dos años después, presentó su segunda producción, ‘Sueño salvaje’, que incluyó el sencillo ‘Sueños’ y otros temas donde participó como compositor, como ‘Sólo tú’, ‘Soy tu tentación’, ‘Dueña de mi amor’, ‘Noche salvaje’ y ‘Sin tu amor’.

En 1998 lanzó su tercer álbum, ‘Ayúdame a ser tuyo’, marcando un cambio en su imagen y estilo musical. Este trabajo lo llevó de regreso a sus raíces con un ritmo caribeño, destacándose el éxito ‘Por un café, por un helado’.

En México, participó en diversas telenovelas. En ‘Agujetas de color de rosa’ interpretó a un villano; en ‘Confidente de secundaria’ se representó a sí mismo, y en ‘Gotita de amor’ dio vida a Vilko, un gitano que luchaba por el amor de una joven enfrentando diversas adversidades.

En 2005 se reencontró con sus excompañeros de Menudo: Robert, Angelo, Rubén y Rawy, para llevar a cabo la gira Los últimos héroes. Este ‘tour’ los llevó por escenarios en Puerto Rico, Venezuela y Brasil, deleitando a su público con grandes éxitos y reviviendo la nostalgia de sus mejores años en la música.

Actualmente, tiene su propia banda de ‘rock’ llamada Blass.