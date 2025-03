Sinfónica Nacional: Este es el invitado internacional que abrirá la temporada

La Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá (OSN) inaugura su temporada 2025 con una serie de conciertos bajo la batuta del maestro invitado César Leal, director de trayectoria internacional.

El evento de apertura se llevará a cabo el 13 de marzo a las 8:00 p.m. en el Teatro Balboa, seguido de una segunda presentación el 14 de marzo a las 7:00 p.m. en el Instituto Técnico de Estudios Superiores (ITSE), este último con entrada gratuita.

Leal, reconocido no solo por su labor como director de orquesta sino también por su trabajo académico, ha sido homenajeado por su libro America in the French Imaginary, 1789-1914: Music, Revolution, and Race (Boydell & Brewer, 2022), que obtuvo la subvención de la Sociedad Americana de Musicología (AMS). Además, es director de Actividades Orquestales en el Sunderman Conservatory de Gettysburg College, en Estados Unidos.