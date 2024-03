Tratamientos cosméticos, la búsqueda de la belleza y la eterna juventud

La industria del cuidado de la piel ha llegado hasta el mercado de las niñas y adolescentes. En Tik Tok se volvió tendencia el Sephora kids, donde se muestra el consumo de productos de belleza para niñas y adolescentes. Pero, ¿necesita una niña o adolescente todos estos tratamientos que se ofrecen?, ¿a una edad en que ni siquiera existen las arrugas?

Sobre este tema la psicóloga Nazareth Espinosa enfatiza que se debe “estar pendiente a las inseguridades de sus hijos (...) Explicarles que a esta edad es normal que se presente un poco de acné y estar pendientes si se trata de un acné sin mayores malestares o si es un tipo de acné quístico que puede causarles inflamación y comezón, ya que en este caso sí sería recomendable visitar a un dermatólogo para aliviar el malestar, ya que estas incomodidades pueden afectar también su salud mental. En el caso de las adolescentes también se pueden sentir acomplejadas por temas de aparición de estrías y celulitis. Es importante explicarles que es algo normal que presentan más del 80% de las mujeres y que se debe a los cambios hormonales que se manifiestan desde la adolescencia”.

Espinosa señaló que es importante mencionar que toda adicción se desarrolla por el querer aliviar malestares o inseguridades que afectan la salud mental. En el caso de las adicciones a los cosméticos, tiene que ver con el hecho de aliviar el malestar de no verse como las personas de revistas, las cuales tampoco tienen un aspecto perfecto, ya que en las campañas promocionales les aplican filtros a las fotos para distorsionar la realidad, indicó. Pero “esto no quiere decir que no hay que cuidar la salud de la piel, es indispensable utilizar protector solar para cuidar la salud y prevenir el cáncer de piel, pero hay que estar vigilantes por la forma en que se hace el mercadeo para buscar que sea más realista, verdaderamente enfocado en la salud y no en estándares de belleza poco realistas”.

La especialista en derecho humano en la comunicación social Claudia Figueroa indicó a este medio que “es importante iniciar procesos de alfabetización mediática e informativa dirigidos a los adolescentes para que comprendan que las redes sociales no son la panacea social y mucho menos son el contexto para la verdadera comunicación”.