Expansión de un modelo civilizatorio que se niega a sí mismo

Si la civilización no quiere recaer en la barbarie, debe superar ¡ya! la destrucción de la naturaleza. Una posición menos optimista es la de Rojas, que plantea que ya es demasiado tarde, la humanidad entró en una etapa sin retorno, próxima a un cataclismo global.

El ‘impasse’ de la civilización, ruptura metabólica entre sociedad y naturaleza

La expansión de un modelo civilizatorio en crisis trae consigo fenómenos que antes no eran previstos tales, como: los daños ecológicos generados por la minería a cielo abierto; peligro de una guerra nuclear a gran escala por escasez de recursos naturales; contaminación radioactiva y transporte de sustancias tóxicas.

La anomalía del sistema comienza cuando el producto real del trabajo en sociedad, en un mundo industrializado, es dirigido hacia un pequeño núcleo y no redistribuido equitativamente. Lo anterior abre una brecha de desigualdad social que demanda recursos.

La riqueza global resulta del genio colectivo, pero, bajo la racionalidad actual del sistema, heredada desde el triunfo de la revolución burguesa, las riquezas resultan en el genio particular.

Última etapa del modelo civilizatorio

La sobreexplotación de los recursos naturales ha generado una gran cantidad de riquezas para las élites del poder global. Como se mencionó en líneas anteriores, existe una tendencia: las élites cada vez generan más emisiones nocivas, y los de menores ingresos generan menos contaminación. No obstante, esto ha traído consigo peligros ambientales que la sociedad entera tiene que asumir.

En la etapa final del modelo civilizatorio, no desaparece la sociedad dividida en clases, más bien, parece que se fortalece; siguen siendo los carentes de poder los más afectados. Sin embargo, más temprano o más tarde, los ricos y poderosos que al inicio de la crisis no eran golpeados con vigor o se beneficiaban de ella, serán alcanzados por los peligros que vayan surgiendo.

Inferencias

A. El cambio climático es inherente al sistema tierra; han existido diversas eras geológicas con determinados estados del clima. No obstante, la era actual es conocida como el antropoceno, porque el sistema social tiene la capacidad de transformar su entorno a gran escala y también condicionar el comportamiento del clima en el planeta. Esas transformaciones son generadas por una racionalidad sistémica particular, destruyendo el planeta más de lo que se conserva; la mayoría de las veces esos recursos no son renovables, y en el mejor de los casos tardan en reponerse.

B. El modelo civilizatorio, como cualquier sistema, posee sus propias contradicciones, pero este en particular presenta a grandes rasgos dos antagonismos: uno interno y otro externo. El primero, es la producción de desigualdades y riesgos sociales; el segundo, precisamente es el choque entre ese desarrollo desigual de la sociedad frente a la naturaleza. Lo anterior produce una ruptura metabólica entre la civilización y los recursos necesarios para su propia existencia, generando peligros, donde los carentes de poder son los más afectados. Desde esta relación, las élites tienen la capacidad de vivir en lugares con menos riesgos durante un tiempo determinado, ya que posteriormente serán alcanzados por las catástrofes.

C. Para frenar un colapso eminente, es fundamental cambiar la racionalidad ambiental, lo que implica una mejor distribución equitativa de las riquezas producidas en sociedad. Esto haría un giro de timón, ya que el principal eje ya no sería el crecimiento económico indiscriminado con sus nuevos alcances que antes no eran previstos, sino el desarrollo de una cultura que repudie todas las formas de violencia ecológica, dando paso a un desarrollo sostenible, entendiendo a cada uno de los componentes de la naturaleza como miembros de una gran familia.

El autor es sociólogo.