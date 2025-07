‘Un extraño don de regresar’: la memoria del Canal y las voces panameñas que la rescatan

Por su parte, Alfredo Martiz presenta Amnesia, una serie fotográfica sobre papel que aborda la fragilidad de la memoria humana y colectiva desde la ausencia y el vacío. Giana De Dier, artista contemporánea del collage, expone What we remember, what we forget, obra que rescata las memorias afrocaribeñas de los migrantes que llegaron a Panamá para trabajar en el Canal, entrelazando historia, diáspora y resistencia.

“Este diálogo entre artistas panameños y españoles revela cómo nuestras historias están tejidas por hilos comunes de pérdida, identidad y reconstrucción. Y desde Panamá, nuestros artistas aportan miradas profundamente comprometidas con su historia y su presente”, destacó Elena González González, directora del CCE.

La exposición también incluye obras de los españoles Tony Lorenzo, Laura C. Vela y Sergio Belinchón, quienes exploran temas similares desde sus realidades.

“Un extraño don de regresar” estará abierta al público hasta el 13 de septiembre en el Centro Cultural de España en Panamá, como una invitación a mirar el pasado para comprender el presente y construir nuevas memorias desde el arte.