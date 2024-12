Guararé, Los Santos, Panamá, 20 de marzo de 1938. Es una escritora y periodista panameña, primera directora de la televisora estatal SERTV, reconocida por sus escritos en los géneros de cuento y ensayo. Forma parte de la llamada Generación del 58. En 2017 recibió un reconocimiento del el Fórum de Periodistas en Panamá por su trayectoria periodística.

Vivimos en un mundo unipolar.

¿Estás desvariando? Hay un polo Norte y un polo Sur. No es unipolar, además se hablan varios idiomas, lenguajes, inglés, español, alemán, chino, francés, etc, etc. Hay diversas culturas, cada pueblo tiene su propia y rica historia.

A América llegó Cristóbal Colón, donde los indígenas tenían su propio lenguaje (o hablas español o te vas para el panteón); en Europa se habla el francés, alemán, español, italiano, inglés, conquistaron, saquearon África, pero dejaron, la pobreza, el idioma, la discriminación, pero si supieron encontrar las riquezas y arrasaron con todas. ¡Ah, se me olvidaba, el ruso!

¿Ruso?

No digas es mala palabra, Jesús sea alabado. No busques que te eliminen del mapa. Te boten del trabajo o te declaren non grato y no te dejen entrar a USA, donde te tienen bien registrado si no te portas de acuerdo con los mandamientos internacionales del Nuevo Orden Mundial.

-¡Incapaz! ¿Quieres que me quede sin visa y no pueda viajar a ningún lado, menos a USA?

-¿Y el chino?

Bueno, no lo hablamos, pero lo escuchamos y nos hemos pasado burlándonos de los chinitos, cuando vamos a las lavanderías. Aunque la chinita nació aquí, siempre le decimos. ¿Oye, chinita, cuánto te debo? Ella, que habla mejor español que tú, te mira, achinadamente, y te contesta: cinco dólares, para no decir balboas, porque, mejor es la burla disimulada, porque en la China por lo menos tienen el sólido yuan.

-¿No que hay un Orden Mundial?

-Yo creía que éramos independientes. Cada país tiene su propio presidente elegido democráticamente en las urnas. Eso dicen. El que más votos tiene va y el que no, aunque los tenga, no va. Cada país se gobierna solito.

-Relativo. Aunque dicen que somos democráticos. -¿Quieres que te diga algo? No tengo muy claro lo que es democracia. En estos días escuchaba a una tele que daba noticias de otro país y escuchaba CNN para poder balancear la información y cuando enciendo la TV, para ver el otro canal, el del otro lado, solo veo un rectángulo negro.

-Busco otra que me oriente más o menos, porque dicen que, cuando hay un conflicto, para tener una clara opinión debes escuchar las dos versiones.

-Eso me enseñaron en la Escuela de Periodismo de la Universidad. Eso hacen los periodistas serios, y los abogados, cuando se enfrentan a una causa para llegar, luego, a la solución más próxima a la verdad de los sucesos narrados por las dos partes.

-A eso le llaman justicia, no importa el fallo.

-El que gana, gana.

-Oye. Europa es libre. No acepta imposiciones extranjeras. Y, por lo tanto, no las impone a otros países.

-Perdona. ¿En qué escuela te graduaste? Se saltaron varias centurias de nuestra trágica historia. Sigue los pasos señalados por el tambor dominante. Ni un paso atrás decían los que ya tú sabes.

-¿No te enseñaron la palabra hegemonía? Vivimos en un mundo hegemónico que quiere decir...? Bueno, ahora somos hege-mónicos, repetimos palabra por palabra lo que, obligadamente, tenemos que escuchar, asentir y seguir...o callar.

-El diccionario dice que -“Hegemonía se refiere a la dirección suprema, la preeminencia o el predominio de una cosa sobre otra. El vocablo proviene del griego ἡγεμονία (hegemonía), que significa ‘dirección’, jefatura’.

-Ok. Tácito y entendido. ¿Oye, antes éramos bipolares, ahora unipolares, cuándo seremos multipolares?

Hasta donde sé, solo hay un polo Norte y un polo Sur. Lo de multipolar lo veo difícil, será cuando San Juan agache el dedo, cosa bien improbable, porque es muy terco y debe de andar recreándose por los espacios siderales, donde se encontrará con muchísimos polos dando interminables vueltas.

Antes de despedirnos, te quiero mucho, y no es una frase consabida, es un sentimiento verdadero.

-¿Me quieres unipolar, bipolar o multipolar-mente?

-En las tres formas. ¡Te lo ganaste!

Cuídate y sigue las consignas señaladas antes de ser rezagado en este mundo unipolar, porque no tendrás, ni chicha ni limonada, y te pueden declarar, además de ingrata, persona “non grata” Y seguro que el cura no te mandará al “reino de los justos” sino al infierno por toda la eternidad.

Amén, perdón, ¡Amen!