Un trabajo compartido

La contribución de Karina Nicholson es una novedad, aunque existe un hilo conductor con su trabajo anterior: 'los protagonistas son los personajes que he estado pintando desde el 2023'.Cuando inicia un cuadro se percibe ansiosa y con muchas expectativas en torno 'al resultado de las ideas que hasta ese momento solo tenía en mi cabeza y en un sencillo boceto a lápiz'.Lo más relevante de esta serie 'es seguir transportando al espectador a mis mundos, pero de una forma sencilla, en donde cada personaje que habita el lienzo no necesita más que a sí mismo para crear una narrativa con un contexto en donde cualquier cosa puede suceder'.Su trabajo tiene un sabor a nostalgia atemporal, 'donde hago que mis personajes habiten en historias que parecen haber pertenecido a un pasado familiar y lejano'.Una de las piezas a exponer es un díptico al que le da un contexto narrativo, pero en formato cómic. 'Ha sido todo un reto, ya que salí totalmente de mi zona de confort para adentrarme en este estilo de ilustración que amaba leer de niña'.