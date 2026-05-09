Un trabajo compartido

‘Daniella’ (30 cm x 50cm), de Marie De Janón.
‘Un pequeño descanso’ (101 cm x 76 cm), de Karina Nicholson.
‘Tengo un jardín de rosas’ (91 cm x 76 cm), de Linda Maquívar.
‘Pide un deseo’ (76.2 cm x 76.2 cm), de Linette López.
Por
Daniel Domínguez Z.
  • 10/05/2026 00:00
‘Entre Amigas’ es una colectiva que reúne obras recientes de las artistas panameñas Karina Nicholson, Marie De Janón, Linette López y Linda Maquívar. Se inaugura el 14 de mayo en Panamá Art Supply

Las colectivas permiten apreciar varias exposiciones en un mismo espacio. Es la posibilidad de disfrutar de distintas maneras de interpretar la vida desde cada mirada artística. Es un lugar donde reina el esfuerzo compartido y es una celebración de compañerismo.

Este jueves 14 de mayo, a las 6:00 p.m., se inaugura en Panamá Art Supply (Calle 50) la muestra colectiva “Entre Amigas”, una reunión plástica que permite disfrutar de la invención de las creadoras panameñas Karina Nicholson, Marie De Janón, Linette López y Linda Maquívar.

Marie De Janón llega con 10 obras en técnica mixta, acrílico y óleo. Mientras que Karina Nicholson presentará 8 obras: 6 al óleo y dos en técnicas mixtas (acrílico, grafito y pilotos).

En tanto, Linette López brindará al público 10 obras en distintos formatos en acrílico sobre lienzo, y Linda Maquívar un conjunto de nueve obras: ocho lienzos y un biombo, todas en acrílico sobre lienzo.

Nostalgia

La contribución de Karina Nicholson es una novedad, aunque existe un hilo conductor con su trabajo anterior: “los protagonistas son los personajes que he estado pintando desde el 2023”.

Cuando inicia un cuadro se percibe ansiosa y con muchas expectativas en torno “al resultado de las ideas que hasta ese momento solo tenía en mi cabeza y en un sencillo boceto a lápiz”.

Lo más relevante de esta serie “es seguir transportando al espectador a mis mundos, pero de una forma sencilla, en donde cada personaje que habita el lienzo no necesita más que a sí mismo para crear una narrativa con un contexto en donde cualquier cosa puede suceder”.

Su trabajo tiene un sabor a nostalgia atemporal, “donde hago que mis personajes habiten en historias que parecen haber pertenecido a un pasado familiar y lejano”.

Una de las piezas a exponer es un díptico al que le da un contexto narrativo, pero en formato cómic. “Ha sido todo un reto, ya que salí totalmente de mi zona de confort para adentrarme en este estilo de ilustración que amaba leer de niña”.

Libertad

Linda Maquívar desarrolla las temáticas a medida que crecen. “Comienza con lo aprendido y la experiencia le abre nuevas visiones. Avanza, pero conserva la paleta de color, el trazo, la línea. En esta ocasión me permití ser espontánea, dejando de lado los detalles minuciosos. Sentí que era necesario hacerlo, y el grupo me brindó la fuerza para atreverme a esa libertad”.

“Un artista empieza con una idea, y en el transcurso del trabajo surgen nuevas revelaciones inesperadas que transforman el rumbo de la obra. A veces el resultado es distinto de lo imaginado, en otras aparece una visión completamente nueva que te sorprende y cautiva. El proceso creativo no es lineal, es un proceso entre lo que se piensa, se siente y se proyecta”.

Pone como ejemplo El Biombo, que se compone de doce bastidores articulados que se pliegan y despliegan. En una de sus caras despliega un motivo floral, mientras que en la otra revela una vista de la Plaza de Francia, en el Casco Antiguo, explica.

Este trabajo que expondrá en Panamá Art Supply es un vehículo entre la esperanza, la aceptación, la alegría, la armonía, los movimientos y las líneas simples y fluidas.

Paz

La serie introspectiva que compartirá Marie De Janón es nueva. “Va por la línea de la figura humana que siempre he trabajado, pero con un estilo novedoso y más suelto”.

“Cuando estoy por empezar algo novedoso, como lo que voy a presentar en ‘Entre Amigas’, me siento muy emocionada, y al mismo tiempo, apurada por ver el resultado final, a ver si queda como lo tenía contemplado en mi imaginación”, dice.

Calma

Linette López fusiona dos series. “Inicié con memorias de infancia y luego pasé a los paisajes de nuestras playas panameñas. Para esta exposición integro ambas en una sola: el realismo de las playas con elementos de fantasía, donde elementos inesperados irrumpen en ellas”.

Su proceso inicia con imaginar un elemento y en su mente lo lleva a la playa. “A partir de ahí, empiezo a crear todo el paisaje que la va a acompañar. Cuando me pongo frente al lienzo, siento una emoción muy grande. Esa alegría de ver cómo ese mundo que imaginé empieza a aparecer con la pintura, es lo que más me motiva a empezar cada obra”.

Su meta es redescubrir el alcance que tiene la imaginación. “Mis paisajes no buscan ser una copia fiel de la realidad, sino un escenario donde lo cotidiano se transforma. Al introducir elementos inesperados en la inmensidad del mar, busco que el espectador cuestione la lógica de lo que ve y se permita navegar por una narrativa donde la voluntad de imaginar es la protagonista”.

Su sueño es que los asistentes a la colectiva sientan la frescura de estar ante el océano. “Que al ver el agua puedan sentir la brisa y esa calma tan especial que solo te da la playa, su olor, el sonido de las olas. Luego que esa calma se transforme en un viaje. Que se sientan transportados a un lugar donde las reglas cambian y se permitan imaginar lo divertido”.

Edificante

¿Qué descubrieron de la pintura al ver el trabajo de las otras amigas que integran esta colectiva?

Karina Nicholson: “Veo que la disciplina, la dedicación y el esfuerzo por ser mejores nos une; que cuando la necesidad de crear está en ti, solo tienes que dejarte llevar con ella”.

Linette López: “Al compartir en grupo uno se va nutriendo. El proceso creativo de cada una es distinto. Resulta que uno puede ver lo que hace super sencillo, y eso que haces al crear resulta tan útil para la otra y que le ayuda a resolver algún bloqueo que tenga. El compartir ha sido de gran valor para enriquecernos en conocimiento, técnica y materiales novedosos”.

Linda Maquívar: “Ha sido un verdadero privilegio trabajar junto a tres artistas talentosas y profesionales. La diversidad se ha convertido en una riqueza común y esa fusión ha permitido que la propuesta crezca con solidez y belleza. El proyecto se ha nutrido de las cualidades que cada integrante aporta: la seriedad y la responsabilidad, la creatividad y el apoyo mutuo, la disponibilidad constante y la perseverancia”.

Marie De Janón: “Descubrí lo maravillosa que es la imaginación para recrear en el lienzo imágenes surreales, también cómo queda plasmado el corazón en unas pinceladas. Al mismo tiempo que compartir los avances y dificultades con una comunidad de pintoras es hermoso y edificante”.

Desea que sus labores mostrados en Panama Art Supply invitan al visitante a un proceso “de auto reconstrucción” que lo lleve a recordar lo importante “de la resiliencia, la salud mental y la fortaleza de las mujeres. Me gustaría que sintieran paz y serenidad”.
