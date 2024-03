Una carta a Panamá

Panamá: abundancia de peces y mariposas. Más bien abundancia de corrupción y conformismo. Esta es la definición moderna que se debería acuñar.

En un tiempo tuviste ideales y luchaste por ellos, luchaste con determinación hasta alcanzar tu soberanía. Esa época dorada fue fuente de inspiración que trascendió generaciones, engendrando el sentimiento nacionalista que caracterizó a los próceres. Desde estudiantes hasta políticos, todos inconformes del yugo de esclavitud. Diferentes siglos y épocas, que compartían un mismo patrón de opresión. Un conjunto de individuos que se unieron para erradicar aquel oscurantismo, que atentaba contra nuestra identidad, nuestro bienestar y el progreso.

Parecía que el nuevo siglo traía consigo una nueva esperanza. La era digital tomó auge, cerrando a su vez brechas y trayendo oportunidades. La economía se mantenía estable y se hablaba de inversión. Mientras la clase obrera trabajabaa y estuviera conforme, sin aspirar a un mejor futuro, una clase elitista se fue fortaleciendo. Llegaron al poder con artimañas y promesas falsas, todo un espectáculo para hacer la ilusión de democracia. Pasaron por encima de nosotros y para indemnizarnos, compraron nuestro silencio. Esa conformidad se transformó en renuncia. El país quedó dividido entre la minoría que aún anhela democracia, el monopolio atroz que se asemeja a una dictadura y los simpatizantes que apoyan al monopolio con bases tan 'sólidas' como «robaron pero hicieron».

Panamá, es hora de que despiertes. ¿Acaso has olvidado tu historia? ¿Acaso no ves que detrás de la máscara de «país en vías de desarrollo» se esconde un país tercermundista? Anhelas progreso, pero no recoges la pica y la pala. Sueñas con ser mejor y te has olvidado del amor fraternal. No solo cubriste con un velo el pasado, sino que también cubriste el presente para camuflar escándalos, crímenes e injusticias. ¿Realmente alcanzamos la victoria?

Para que Panamá vuelva a ser abundancia de peces y mariposas, tendría que hacerse un esfuerzo sobrehumano, unirnos y luchar por la democracia. Suena un tanto idealizado, utópico más bien, pero ese sueño que tienes, Panamá, se puede alcanzar si todos tus hijos unidos respondemos a tu clamor y accionamos con pasos firmes. Solo así alcanzaremos la victoria. Solo así seremos prez y gala de este mundo feraz de Colón.

NASHMA FERRARA ENSEÑATT

Escritora panameña y autora autopublicada.

Nashma Ferrara Enseñatt nació en la ciudad de Panamá en 1999. Comenzó a escribir desde una edad temprana. En 2015 publicó su primera novela ‘El límite lo pongo yo’, junto con Gretel Navarro. Posteriormente, en 2016 publicó ‘Una felicidad oscura’, y en 2021 realizó su segunda edición. Es licenciada en ingeniería en logística y cadena de suministro y especialista en corrección de textos.